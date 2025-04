W statystykach figurują jako „kobiety nieaktywne zawodowo”. Takie określenie odnoszące się do kobiet, które codziennie harują w domu i w Polsce stanowią grupę liczącą cztery miliony, wydaje się mocnym nadużyciem. Bez nich gospodarka straciłaby około 1/3 PKB (produkt krajowy brutto – podstawowy miernik efektów pracy społeczeństwa w danym kraju). Jaką wartość ma praca, którą wykonują codziennie w domu? Zobacz wyliczenia.

Kobiety, które dbają o dom i zajmują się dziećmi, razem z wolontariuszami i stażystami znajdują się w tzw. sektorze unpaid work. Stanowi aż jedną trzecią polskiego PKB. Portal money.pl oszacował, ile z tej wartości wytwarzają Polki w gospodarstwach domowych. Wyliczeń dokonali na przykładzie 34-letniej matki czwórki dzieci.

Pora na konkrety. Za sprzątanie, które przyjmujemy, że średnio zajmuje matkom jedną trzecią czasu dziennie, należałoby się wynagrodzenie 820 zł. Zajmowanie się dziećmi – pomoc w odrabianiu lekcji i nauce – biorąc pod uwagę, ile wynosi średnie wynagrodzenie nauczycieli, powinno zostać wycenione na 1300 zł.

Dalej pod lupę bierzemy gotowanie, które pochłania sporo czasu. Pensje kucharzy są różne, ale portal money.pl powołując się na medianę tego zawodu w Warszawie, wyliczył, że gotująca matka mogłaby zarabiać ok. 1650 zł.

Jest jeszcze temat odwożenia dzieci z i do szkoły. Zwykle dochodzą też dojazdy na dodatkowe zajęcia i do koleżanek czy kolegów. Nasza przykładowa matka na pełen etat jako taksówkarz wyciągałaby ok. 3,5-4 tys. zł. Jako matka zajmująca się dziećmi, na wożenie ich może poświęcać około 10 procent swojego czasu, więc zarabiałaby za to ok. 375 zł.

Portal money.pl uwzględnił też sporadyczne role, w których występują w domu matki – mediatora czy pielęgniarki – i uwzględnili je w sumie 400 zł.

Jaki mamy wynik? Razem wychodzi, że za pracę w domu i z dziećmi matka zarabiałaby 4545 zł.

Można podważyć wiarygodność tych wyliczeń, ale raczej chodzi o przedstawienie sytuacji matek w Polsce. Ta suma powinna dać do myślenia. Tyle może być warta praca, którą wykonują w Polsce kobiety określane jako nieaktywne zawodowo. Czyli też takie, którym nie przysługują świadczenia emerytalne.

