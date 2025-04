„Dlaczego kobieta nie mogłaby być papieżem? Z powodów fizjologicznych. Tuż przed miesiączką dochodzi do swoistego obrzęku mózgu. Kobiety są tak przepełnione płynami fizjologicznymi, że ciężko im zachować zdrowy rozsądek” – to nie cytat ze średniowiecznej księgi dla księży, lecz wypowiedź Hanny Wujkowskiej z… 2010 roku. Od tego czasu minęło już ponad siedem lat, ale opinia tej lekarki (!) do dziś dźwięczy nam w uszach. Abstrahując jednak od tego, jak niskich lotów jest to stwierdzenie, musimy przyznać, że z powodu miesiączki i funkcjonowania swoich organizmów kobiety nie mają i nigdy nie miały lekko – i wcale nie chodzi nam o to, że okres zaburza pracę mózgu czy sprawia, że jesteśmy niezdolne do myślenia…

Tak między nami, kobietami: zwróciłyście kiedyś uwagę na to, że matka natura, tworząc kobietę i mężczyznę, to właśnie tym pierwszym znacząco utrudniła życie? Jasne, są i takie życiowe kwestie, które to dla panów są bardziej męczące, jednak trudy fizjologii zdecydowanie przynależą kobietom.

Ten artykuł nie ma dołować – nie chodzi nam o żalenie się i płakanie nad tym, jak nam ciężko i źle. Chodzi raczej o to, by pokazać, że wszystkie nas łączy wspomniana już fizjologia, która bywa wprawdzie trudna do zniesienia, ale może być też piękna – w końcu to ona sprawia, że jesteśmy kobietami. Nie uciekniemy od niej, możemy ją tylko zaakceptować i wspierać się nawzajem. I tak właśnie róbmy.

W galerii znajdziecie 11 typowo kobiecych problemów, z którymi każda z nas styka się jeśli nie na co dzień, to przynajmniej od czasu do czasu. Jesteśmy ciekawe, które z nich najbardziej was wkurzają!

