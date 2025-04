Polskie filmy, które od lat przyciągają nas przed ekrany? My, Polacy, lubimy rodzime kino, zwłaszcza polskie filmy wojenne czy polskie filmy gangsterskie. Które polskie filmy trafiły do naszego zestawienia? Od razu uprzedzamy, że mieści się w nich sporo polskich komedii!

Polskie filmy nie mają wyrównanego poziomu, to wiemy od lat, zwłaszcza jeśli chodzi o komedie, które często pozostawiają wiele do życzenia. Dlatego często wracamy do filmów z historią, sprzed lat, ze sprawdzoną i profesjonalną obsadą. Cenimy polskie filmy historyczne (nie wypada nie wspomnieć o "Ogniem i Mieczem" Jerzego Hoffmana, twórczości Andrzeja Wajdy, specjalizującego się w transponowaniu polskości na film. Polskie filmy wojenne, takie jak "Katyń", "Miasto '44" Jana Komasy, "Wołyń" Smarzowskiego, to produkcje niemal obowiązkowe i bardzo popularne.

Polskie filmy gangsterskie i polskie filmy kryminalne

Biorąc na warsztat filmy z lat ubiegłych (polskie filmy 2013, polskie filmy 2014, polskie filmy 2015 - jest tego naprawdę sporo!), jesteśmy coraz bardziej skłonni do oglądania polskich filmów gangsterskich (i trochę komediowych, w stylu "Chłopaki nie płaczą") oraz kryminalnych (recenzje oraz dobre wyniki "Pitbulla" i kolejnych jego części mówią same za siebie). W gronie ulubionych polskich filmów znajduje się też kilka pozycji kina sensacyjnego na pograniczu biografii i dokumentu: doskonały przykład to historia o Zbigniewie Relidze "Bogowie" (2004), "Ostatnia rodzina" (2016) o rodzinie Beksińskich czy głośna "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" (2017). Wiele polskich produkcji lawiruje między gatunkami i kategoriami - czy da się sklasyfikować konkretnie każdy film? Nie!

Polskie filmy fabularne i dramatyczne

To prawdziwa skała, jeśli chodzi o polską kinematografię, współcześnie ta odnoga - czyli polskie filmy fabularne - jest bardzo silna i stale rozwijająca się. Nie da się ukryć, że to "Ida" Pawła Pawlikowskiego dostała Oscara, że to "Pokot" Agnieszki Holland jest teraz wychwalany na różnych festiwalach, i że to filmy Andrzeja Wajdy są naszym znakiem rozpoznawczym i eksportowym towarem. Tak, widownia zaczyna cenić polskie filmy fabularne, a w wielu rankingach dominuje leciwa "Ziemia obiecana" Andrzeja Wajdy (1974), wysokie noty zbierają też jego "Powidoki" czy polski film dramatyczny "Body/Ciało" Małgorzaty Szumowskiej. Ambitne polskie kino wybija się ponad przeciętność i wciąż słyszymy o sukcesach młodych reżyserów i aktorów. I to nas wszystkich cieszy!

Świeżynki, czyli polskie filmy 2016 i polskie filmy 2017

W ubiegłych miesiącach na ekranach kin pojawiło się sporo polskich filmów godnych uwagi. Miłośnik niszowej kinematografii z pewnością pokusi się obejrzenie "Dzikich róż" o kobiecie, która decyduje się na porzucenie swojego trzeciego dziecka. Z kolei fan biografii z pewnością zwróci swoje kroki ku "Marii Skłodowskiej-Curie", czyli francusko-polskiej produkcji o życiu wielkiej kobiety naukowca, ale przede wszystkim Polki, która odniosła sukcesy na polu naukowym.

Polskie filmy 2016, które warto znać

Polskie filmy romantyczne - bo lubimy też się wzruszać!

Jest nam niezmiernie pisać o nowych polskich filmach romantycznych, które są coraz lepsze. Z roku na rok powstaje coraz więcej rodzimych produkcji godnych uwagi i wartych obejrzenia: "Porady na zdrady", "Po prostu przyjaźń" - to filmy z dobrą obsadą i przemyślanymi wątkami. W 2017 roku ma się pojawić na ekranach polskich kin 3. część "Listów do M.".

Polskie filmy 2017: na co warto pójść do kina?

Zajrzyjcie do naszego zestawienia najlepszych i najbardziej interesujących polskich filmów. Czegoś w nim brakuje? Piszcie w komentarzach, o jakioe filmy chodzi i jakie polskie produkcje polecacie!