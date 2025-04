Na początku Tomasz Karolak. Potem Kuba Wojewódzki, Piotr Adamczyk, a teraz - Borys Szyc... Wrzucili zdjęcia z planu filmu "Listy do M 3"! Tak, polska produkcja, która cieszy się ogromną popularnością częściej niż raz do roku w grudniu (tak, są tacy, co oglądają "Listy do M" nawet w wakacje) będzie miała swoją kontynuację. Zdradziły to zdjęcia wspomnianych na początku gwiazd. A podobno to kobiety nie potrafią nic trzymać w tajemnicy....

Powstaną "Listy do M. 3"

Świetna obsada, dobry scenariusz, ciekawe wątki i świąteczny klimat - wiele czynników składa się na sukces obu części "Listów do M". Nic dziwnego, że Polacy tłumnie pojawiali się na premierach i porzucali domowe pielesze, by obejrzeć film w kinie, na dużym ekranie. Taki sukces nie może zostać pominięty i niewykorzystany - dlatego już wiemy, że powstanie 3. część "Listów do M". Skąd? O całej sprawie poinformował Piotr Adamczyk. Aktor, którego możemy teraz podziwiać (w całej okazałości....) w "Sztuce kochania", zamieścił zdjęcie z Agnieszką Dygant i i Tomaszem Koneckim.

Nikt nie był w stanie przewidzieć, że druga część świątecznej komedii pobije ogólnopolski rekord. "Listy do M. 2" przez pierwsze 3 dni pokazów kinowych zebrały 585-tysięczną widownię! W obsadzie znalazło się także miejsce dla Borysa Szyca, który również potwierdził, że "Listy do M" wrócą w kolejnym wydaniu. Borys wrzucił fotkę z nagrań w centrum handlowym w Arkadii w Warszawie.

Jak można wywnioskować z opisu, praca jest wyczerpująca. Na aktorach i produkcji wywierana jest niemała presja - czy uda się pobić kolejny rekord?

Wiemy, na kiedy planowana jest premiera ! Agnieszka Dygant powiadomiła fanów, że premiera 3. części "Listów do M." będzie już 10 listopada! Wybierzecie się do kina na "Listy do M. 3" ?

