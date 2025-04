Dowiedz się, co ciekawego wejdzie do kin i poznaj najlepiej zapowiadające się polskie filmy 2017 roku, których premiera przypada na najbliższe miesiące.

Na warsztat wzięłyśmy polskie produkcje, które często niesprawiedliwie cieszą się złą sławą i nieprzychylnymi opiniami. Ten rok zapowiada się wyjątkowo korzystnie, a filmy z polskim rodowodem zyskują nową widownię i... zarabiają. Które z nich mają szansę na znalezienie się w czołówce?

Polskie filmy 2017 zapowiadają się świetnie!

1. "Po prostu przyjaźń", reż. Filip Zylber

Premiera 6 stycznia

To wielowątkowa komedia o grupie przyjaciół do dnia, kiedyt Alina (Sonia Bohosiewicz) i Marian (Marcin Perchuć) wygrywają wielkie pieniądze i muszą się nimi jakoś podzielić. Ivanka (Magdalena Różczka), singielka i menadżerka, postanawia mieć dziecko, a pomóc ma jej w tym serdeczny przyjaciel (Bartłomiej Topa). Filip (Kamil Kula) zaryzykuje dobre imię i karierę dla zwariowanej kolekcjonerki guzików (Aleksandra Domańska). Tymczasem zgrana paczka przyjaciół (Agnieszka Więdłocha, Aleksandra Domańska, Maciej Zakościelny, Piotr Stramowski, Marcin Perchuć) wyrusza w góry, gdzie odkrywa tajemnicę, która na zawsze zmieni ich życie.

2. "Powidoki", reż. Andrzej Wajda

Premiera 13 stycznia

Na ten film sporo osób z pewnością wybierze się do kina. Film "Powidoki" to ostatni film Andrzeja Wajdy jest przejmującą, uniwersalną historią niszczenia jednostki przez totalitaryzm. Akcja filmu rozgrywa się w latach 1948-1952. Bohaterem jest malarz Władysław Strzemiński (w tej roli Bogusław Linda), który nie poddał się socrealizmowi i doświadczył dramatycznych skutków swoich wyborów.

3. "Konwój", reż. Maciej Żak

Premiera 20 stycznia

W jednym z największych aresztów śledczych, kierowanym przez dyrektora Nowackiego (Janusz Gajos), dochodzi do zabójstwa więźnia. Rusza śledztwo i na przesłuchanie zostaje wezwany sierżant Berg (Przemysław Bluszcz), jeden z uczestników konwoju sprzed dwóch lat. Mimo zmowy milczenia, zdeterminowany prokurator (Łukasz Lewandowski) zaczyna stopniowo odkrywać szokującą prawdę... W filmie zobaczymy także Roberta Więckiewicza, Ireneusza Czopa.

4. "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", reż. Maria Sadowska

Premiera 27 stycznia

Jak wiemy, Michalina Wisłocka napisała książkę, która zmieniła wszystko. Zresztą nie jedyną, która stała się tematem licznych dysput. Zanim "Sztuka kochania" zrewolucjonizowała seksualność PRL-u, jej autorka musiała przejść niełatwą drogę. Słynna ginekolog poświęciła lata na przełamywanie tabu i przepychanki z cenzurą. Opowieść o powstaniu "Sztuki kochania" Michaliny Wisłockiej to historia rewolucji seksualnej w wersji PRL. Polecamy.

5. "Porady na zdrady", reż. Ryszard Zatorski

Premiera 24 lutego

Historia, która poruszy zwłaszcza kobiece serca. Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena Lamparska) i porzucona przez chłopaka Fretka (Anna Dereszowska), rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy z męską wiernością. Postanawiają pomagać kobietom i na zlecenie testować lojalność ich partnerów.

Kalina ma uwieść Macieja (Mikołaj Roznerski). Jego żona, Beata, (Weronika Rosati) podejrzewa go o zdradę i chce mieć na to niezbite dowody. Kalina aż nadto angażuje się w pracę...

6. "Maria Skłodowska-Curie", reż Marie Noelle

Premiera Luty 2017

Francusko-polsko-belgijsko-niemiecki mariaż musi się udać. "Maria Curie-Skłodowska " to nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu kobiety-naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiastków, lecz przede wszystkim portret niezwykłej kobiety, która była też żoną i matką. Zdołała przekonać do siebie świat nauki, od zawsze zdominowany przez mężczyzn. Jako pierwsza kobieta w Europie uzyskała tytuł doktora. Zaś w 1906 roku przyznano jej profesurę i równocześnie objęła własną katedrę na paryskiej Sorbonie, co we Francji było wydarzeniem bezprecedensowym.

Jeśli chodzi o typy na rok 2017, to ten film jest najbliższy mojemu sercu i z pewnością wybiorę się na niego do kina.

7. Dzikie Róże, reż. Anna Jadowska

Premiera 17 marca 2017

Jak mówi reżyserka, film to historia kobiety, która decyduje się na porzucenie po porodzie swojego trzeciego dziecka. Jej mąż pracuje w Niemczech, ojcem dziecka jest nastoletni chłopiec z sąsiedztwa.

Chciałabym zrobić bardzo prosty, poruszający, uniwersalny film o paradoksach macierzyństwa z silną, skomplikowaną postacią kobiecą. Ważną częścią scenariusza jest natura. Chciałabym ją pokazać tak, jak ją zapamiętałam z mojego dzieciństwa - okrutną i piękną jednocześnie.

- mówiła reżyserka o projekcie.

8. "Z nurtem życia", reż. Krzysztof Sarapata, Tomasz Kotaś

Premiera 22 kwietnia

Film "Z nurtem życia" to próba uchwycenia jak najwięcej piękna i różnorodności terenów, które poprzez ingerencję człowieka już niedługo znajdą się pod wodą. To dokumentalna pamiątka dla przyszłych pokoleń, jak również wspomnienie dla znających i odwiedzających te urokliwe i pełne rozmaitych gatunków flory i fauny miejsca. Nie człowiek jest tu głównym bohaterem, a zwierzęta: te dobrze nam znane jak i te nieco bardziej płochliwe, zamieszkujące w głębi lasu czy nad brzegiem rzeki. Piękny obraz, który zasługuje na waszą uwagę.

