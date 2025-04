Polskie komedie miały swoje wzloty i upadki: są takie filmy, do których chcemy wracać i takie, których obejrzenia żałujemy. Polskie filmy nie mają wyrównanego poziomu, a polskie komedie mają to do siebie, że czasem to prawdziwe hity, a czasem niewypały. Zobacz, które polskie komedie naszym zdaniem warto zobaczyć.

Nie da się ukryć, że to "Ida" Pawła Pawlikowskiego dostała Oscara, że to "Pokot" Agnieszki Holland jest teraz wychwalany na różnych festiwalach, i że to filmy Andrzeja Wajdy są naszym znakiem rozpoznawczym. Ambitne polskie kino wybija się ponad przeciętność i wciąż słyszymy o sukcesach młodych reżyserów i aktorów.

A co z polskim kinem, które ma być rozrywką lekką i przyjemną? Czy doczekamy się nagród za polskie komedie romantyczne?

Polskie komedie romantyczne

Polskie filmy o miłości coraz częściej są realizowane w konwencji dramatu, thrillera czy kina akcji. Polskie komedie romantyczne nie cieszą się zbyt dobrymi opiniami, ale nie narzekają na frekwencje w kinach. To na polskie filmy chętnie chodzimy do kin, a te najnowsze, jak "Porady na zdrady", "Planeta singli" czy "Po prostu przyjaźń", czyli polskie komedie 2016 roku, są żywo komentowane,a to znak, że w polskim kinie robi się coraz ciekawiej. Chociażby polski film biograficzny "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" ma coś z komedii, jest, barwny, romantyczny, a najważniejsze - to polski film o miłości!

Polskie filmy biograficzne

Polskie komedie romantyczne mają kilka wad: przewidywalne wątki, powtarzająca się obsada, czasem czerpanie z zagranicznych wzorców może nie być trafionym pomysłem, ale... kto z nas nie lubi takich polskich komedii romantycznych, jak "Listy do M."? Każdy też kojarzy fabułę "Tylko mnie kochaj", a już o fenomenalnej polskiej komedii romantycznej z 2004 roku - "Nigdy w życiu!" - to już nawet nie wspomnę. Sama oglądałam ją dobrych kilka razy!

Polskie komedie 2014, polskie komedie 2015, polskie komedie 2016... Jest ich coraz więcej!

Jest nam niezmiernie pisać o nowych polskich komediach, które są coraz lepsze. Z roku na rok powstaje coraz więcej rodzimych produkcji godnych uwagi i wartych obejrzenia. Te bardziej aktualne, to m.in. "Chłopaki nie płaczą" (2000), "Dzień świra" (2002) czy "Moje córki krowy" (2015). W galerii polskich komedii znajdziecie kilka przykładów bardziej leciwego, ale wciąż dobrego kina: "Sami swoi" (1967), "Kingsajz" (1987), "Kogel-Mogel" (1988) "Kiler" (1997), "Fuks" (1999). To przykłady polskich komedii, których kwestie, wątki czy dialogi, wciąż są cytowane! Wiedziałyście, że powstaje 3. część kultowego filmu "Kogel-Mogel"?

Polskie komedie spis

Przygotowałyśmy zestawienie plakatów i opisów polskich komedii, które przypadną wam do gustu! My je bardzo lubimy Jeśli uważacie, że brakuje tam ważnych przykładów, to piszcie! Stwórzmy razem listę polskich komedii, które warto zobaczyć!

