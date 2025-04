"Po prostu przyjaźń" z nieśmiertelnym przebojem Queen "Friends Will Be Friends" i absolutnie doborową obsadą już 6 stycznia wejdzie na ekrany polskich kin. O czym jest "Po prostu przyjaźń"?

To wielowątkowa komedia o grupie przyjaciół do dnia, kiedyt Alina (Sonia Bohosiewicz) i Marian (Marcin Perchuć) wygrywają wielkie pieniądze i muszą się nimi jakoś podzielić. Ivanka (Magdalena Różczka), singielka i menadżerka, postanawia mieć dziecko, a pomóc ma jej w tym serdeczny przyjaciel (Bartłomiej Topa). Filip (Kamil Kula) zaryzykuje dobre imię i karierę dla zwariowanej kolekcjonerki guzików (Aleksandra Domańska). Tymczasem zgrana paczka przyjaciół (Agnieszka Więdłocha, Aleksandra Domańska, Maciej Zakościelny, Piotr Stramowski, Marcin Perchuć) wyrusza w góry, gdzie odkrywa tajemnicę, która na zawsze zmieni ich życie.

Czego masz prawo spodziewać się po nowym filmie autorów "Listów do M."?

Ten polski film powstawał latami. Premiera w 2017 roku

1. Dobrej obsady

Tak, możesz na to liczyć. W "Po prostu przyjaźń" występują m.in.: Agnieszka Więdłocha, Magdalena Różczka, Sonia Bohosiewicz, Bartłomiej Topa, Maciej Zakościelny, Piotr Stramowski.

2. Wzruszeń

Choć nie jest to ckliwa opowiastka, nie zabraknie w niej scen, które wrażliwców pchną do wyciągnięcia chusteczek.

3. Śmiechu

W końcu to komedia! Nie zabraknie zabawnych scen sytuacyjnych i błyskotliwych dialogów.

Polskie filmy 2017 warte uwagi

4. Refleksji

Każdy z nas ma na koncie kilka przyjacielskich relacji, które umarły śmiercią naturalną. Zaniedbane, zapomniane przyjaźnie. Film daje do myślenia: jak zachowasz się w sytuacji, gdy ktoś wystawi cię na próbę? Czy ty testujesz swoich przyjaciół?

5. Pięknych kadrów

To zasługa oczywiście obsady. Piękna Agnieszka Więdłocha, przystojny Piotr Stramowski, który po "Pitbullu" (wiecie, że będzie kolejna część filmu?) zyskał liczne grono fanek, zabawna i charyzmatyczna Sonia Bohosiewcz. Sumienna realizacja filmu to klucz do sukcesu.

A jak nam nie wierzycie, obejrzyjcie zwiastun!

