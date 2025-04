"Pokot" Agnieszki Holland i Kasi Adamik trafił na języki. To jeden z żywo omawianych i rozkładanych na części pierwsze filmów tegorocznego festiwalu w Berlinie. Film "Pokot" Agnieszki Holland wchodzi do kin 24 lutego. Czego możemy się spodziewać po ekranizacji książki Olgi Tokarczuk? Co jest w nim dobre, a co może drażnić widza?

Nagroda Srebrnego Niedźwiedzia to prestiżowe wyróżnienie - film prawdopodobnie otrzyma kolejne statuetki. Nie brak też krytycznych recenzji. "Pokot" Agnieszki Holland narobił zamieszania z powodu innowacyjności tematu i ryzykownej formy.

fot. mat. prasowe

"Pokot" top historia. której polskie kino jeszcze nie widziało

Trochę thriller, a trochę komedia. "Pokot" Agnieszki Holland to historia 60-letniej samotnej kobiety, która podejmuje walkę o prawa zwierząt i wypowiada wojnę myśliwym, to połączenie kryminału i baśni, ekologicznego thrillera i czarnej komedii.

Seria niefortunnych zabójstw

"Pokot" zabiera nas do małej miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie życie toczy się powoli, dość prosto i jednostajnie. Jest ubogo i niekomfortowo, bez większych perspektyw i marzeń. Okolicą rządzi grupa wpływowych mężczyzn i wszystkich łączy wspólny rytuał polowania. Przez cały rok, zimą, latem, wiosną i jesienią, przeczesują otaczające Kotlinę lasy, przetrzebiając obficie zamieszkującą je zwierzynę. Nagle dochodzi do serii zabójstw. Wszyscy zabici byli myśliwymi. Bohaterka, Duszejko, widząc niemoc policji, prowadzi własne śledztwo, którego wyniki są złowieszcze: czy to myśliwi stali się zwierzyną?

"Pokot" - Ekoterroryzm?

Holland przyświecał cel mówienia o ekologii i ratowaniu polskiej fauny. Również podczas festiwalu Berlinale nawiązała do tematu braterstwa, a nie bestialstwa. Obraz jest niejako filozoficznym przekazem, który może nie trafi w gusta przeciętnego odbiorcy. Polskie kino jeszcze nie wydało tak osobliwego filmu, który funkcjonując na pograniczu thrillera, czarnej komedii i groteski, stara się moralizować i "nawracać" na eko-wiarę. Niektórzy zarzucają Holland zbyt jaskrawy ogląd nazywając jej film "apoteozą ekoterroryzmu" [Cezary Gmyz - dziennikarz, teatrolog].

