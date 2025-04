Chcesz poznać najlepsze polskie filmy 2016? Dowiedz się, co ciekawego wejdzie do kin w bieżącym roku! Na warsztat wzięłyśmy polskie produkcje, które często niesprawiedliwie cieszą się złą sławą i nieprzychylnymi opiniami. Ten rok zapowiada się jednak wyjątkowo korzystnie, a filmy z polskim rodowodem zyskują nową widownię i... zarabiają. Które z nich mają szansę na znalezienie się w czołówce filmów tego roku?

10 najlepszych polskich filmów 2016 roku:

1. "Moje córki krowy" - premiera 8 stycznia

Marta (Kulesza), gwiazda popularnych seriali, ma 42 lata, jest silna i dominująca. Pomimo sławy i pieniędzy wciąż nie może ułożyć sobie życia. Niestabilna emocjonalnie 40-letnia Kasia (Muskała) tkwi w dalekim od ideału małżeństwie (w roli męża Marcin Dorociński), wychowując nastoletniego syna (Jeremi Protas). Siostry niezbyt za sobą przepadają, kompletnie nie rozumieją i nawet nie starają się zrozumieć swoich życiowych wyborów. Choroby, a w konsekwencji utrata jednego z rodziców zmuszają je do wspólnego działania. Kobiety stopniowo zbliżają się do siebie, odzyskują utracony kontakt, co wywołuje szereg tragikomicznych sytuacji...

2. "Excentrycy" - premiera 15 stycznia

„Excentrycy” to niezwykła historia jazzmana (Maciej Stuhr), który u schyłku lat 50. XX wieku wraca do Polski z Anglii. Wraz z grupą ekscentrycznych muzyków zakłada swingowy big-band. Gwiazdą zespołu zostaje Modesta (Natalia Rybicka) i wspólnie odnoszą wielki sukces. Muzyk szybko traci głowę dla uwodzicielskiej i tajemniczej femme fatale. Wkrótce zaczyna ich łączyć gorący romans. Jako „Król i Królowa swingu” ruszają w trasę koncertową po Polsce, a ich życie zaczyna przypominać hollywoodzki film. Czy uczucie okaże się prawdziwe? Zobacz zwiastun "Excentryków".

3. "Pitbull. Nowe porządki" - premiera 22 stycznia

Pitbull. Nowe porządki” to film, którym aktorki zrywają ze swoim dotychczasowych wizerunkiem grzecznych i ułożonych. Zagrają odważne kobiety, które nie boją się igrać z ogniem, a niebezpieczni mężczyźni działają na nie jak magnes. Maja Ostaszewska przekonuje, że tym razem „gra postać inną od jakiejkolwiek wcześniej”. Patryk Vega w sposób bezkompromisowy ukazuje życie policjantów, a także po raz pierwszy odsłania przed nami świat gangsterów. „Pitbull. Nowe porządki” to nowe spojrzenie na policję i przestępczość.

4. "Agnus Dei" - premiera 11 marca

Tuż po drugiej wojnie światowej francuski Czerwony Krzyż prowadzi akcję repatriacji i gromadzi swoich obywateli w szpitalu. Wśród lekarzy jest młodziutka Matylda Beaulieu (wschodząca gwiazda francuskiego kina Lou de Laâge). W szpitalu zjawia się siostra z oddalonego o kilka kilometrów klasztoru i błaga o pomoc dla umierającej kobiety. Problemem jest poród jednej z zakonnic... Okazuje się, że siostry padły ofiarą zbiorowego gwałtu dokonanego przez czerwonoarmistów. Matylda chce sprowadzić pomoc, lecz Matka Przełożona (Agata Kulesza) chce za wszelką cenę ukryć tajemnicę, żeby uniknąć skandalu.

5. "Szatan kazał tańczyć" - premiera 8 kwietnia

Karolina żyje szybko, intensywnie, pragnie doświadczyć wszystkiego ze zdwojoną siłą. W odróżnieniu od większości rówieśników, nie pracuje w korporacji – jest artystką, jakiś czas temu wydała pierwszą powieść, współczesną wersję „Lolity”, która stała się międzynarodowym sukcesem. Dziewczyna wiedzie nihilistyczny tryb życia, spędzając czas na podróżach po świecie, romansach i ostrych imprezach. Ale jej życie wypełnia pustka, której nie są w stanie pokonać ani narkotyki, ani seks.

6. "Maria Curie" - premiera 30 września

"To międzynarodowa koprodukcja o życiu słynnej polskiej noblistki - Marii Skłodowskiej-Curie, odkrywczyni dwóch pierwiastków - polonu i radu. Film to portret niezwykłej kobiety, która zdołała przekonać do siebie świat nauki, od zawsze zdominowany przez mężczyzn. Ale film reżyserowany przez Marie Noëlle ma przedstawić także nieznany dotąd obraz Skłodowskiej-Curie.

7. "Sługi boże" - premiera 16 września

Co łączy samobójstwo niemieckiej studentki, tajne śledztwo Any Wittesch i przyjazd wysłannika z Watykanu? Zanim zagadka zostanie rozwiązana komisarz Warski i Ana Wittesch muszą nauczyć się współpracować i wzajemnie sobie zaufać. Tymczasem z wieży wrocławskiego kościoła rzuca się kolejna dziewczyna..

8. "Nigdy tu już nie powrócę"

To filmowy portret Tadeusza Kantora, twórcy teatru Cricot 2: wybitnego malarza, scenografa, reżysera i performera, uważanego za jednego z ostatnich wielkich awangardzistów XX wieku. Wybór odtwórcy głównej roli zaskoczył wielu: w tej roli Borys Szyc!

9. "Ostatnia rodzina" - premiera 7 października

Film w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego ("Deep Love") to rozgrywająca się na przestrzeni 28 lat saga słynnej rodziny Beksińskich. W postać Tomasza Beksińskiego wciela się Dawid Ogrodnik, Zdzisława Beksińskiego gra Andrzej Seweryn. Towarzyszą im Aleksandra Konieczna jako Zofia Beksińska oraz Andrzej Chyra w roli marszanda Piotra Dmochowskiego.

10. "Wołyń"- premiera 7 października

Główną bohaterką "Wołynia" jest Zosia Głowacka, grana przez Michalinę Łabacz. Akcja filmu rozgrywa się w okresie od wiosny 1939 r. do lata 1945 r. w wiosce zamieszkałej przez Ukraińców, Polaków i Żydów. Ojciec Zosi postanawia wydać ją za najbogatszego we wsi wdowca z dwójką dzieci, nie bacząc na to, że córka kocha ukraińskiego chłopca. Wkrótce życie lokalnej społeczności diametralnie zmienia II wojna światowa.

