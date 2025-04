Od 2011 roku film „Nietykalni” przyciągnął do kin na całym świecie rekordową publiczność, – w samej Polsce obejrzało go 770 tys. widzów – stając się największym francuskim przebojem filmowym wszech czasów. Omar Sy grający główną rolę w "Nietykalnych" zyskał wówczas tak duże uznanie, że nie dziwi fakt, że i w kolejnym filmie w reżyserii Oliviera Nakache i Erica Toledano pojawi się. Tym razem Omarowi Sy partneruje Charlotte Gainsbourg, w zupełnie innej roli niż te, w których dała się poznać współpracując z Larsem von Trierem. "Samba" pojawi się w polskich kinach 20 lutego.

Fabuła filmu "Samba"

Samba (Sy) i Alice (Gainsbourg) pochodzą z dwóch różnych światów. On pracuje na zmywaku w paryskim hotelu, ona jest woluntariuszką, która po latach pracy w korporacji postanowiła przewartościować swoje życie i pomagać ludziom. Gdy wskutek biurokratycznej pomyłki Samba trafia do aresztu, jego sen o lepszym życiu pryska, a co więcej grozi mu przymusowa deportacja z Francji. Alice postanawia mu pomóc za wszelką cenę, ale żeby to zrobić będzie musiała nie tylko przekroczyć granice prawa, ale też odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie przebiega granica między zaangażowaniem i poczuciem misji, a głębokim uczuciem…

„Samba” to pasjonująca i pełna humoru opowieść o życiu w wielokulturowym tyglu, gdzie rzeczy najprostsze – bezinteresowne dobro, radość życia, solidarność oraz potrzeba kochania i bycia kochanym – okazują się być najważniejsze.

