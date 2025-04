Film, w którym nawet Ewan McGregor jest DEBIUTANTEM w miłości, a Emily Blunt nie musi UBIERAĆ SIĘ U PRADY, aby znaleźć prawdziwe szczęście!

Co mogło połączyć dwójkę tak różnych ludzi? Zamknięty w sobie Fred (Ewan McGregor) pracuje dla rządowego departamentu ds. Rybołówstwa i nie może odnaleźć życiowej drogi tkwiąc w nieudanym małżeństwie. Piękna i odnosząca sukcesy Harriet (Emily Blunt) jest energiczną managerką w wielkiej korporacji. Poznają się za sprawą pewnego szalonego marzenia jemeńskiego szejka, który chce sprowadzić ławicę łososi na… pustynię! W sfinansowanie projektu zaangażowany jest brytyjski rząd - władze Wielkiej Brytanii za wszelką cenę szukają atrakcyjnej historii dla mediów. Dzięki niesamowitemu, acz przepełnionemu wiarą i nadzieją, planowi jemeńskiego szejka Fred i Harriet przypomną sobie co oznacza dawno przez nich zapomniane słowo: szczęście.

Z kart powieści na ekran kinowy

Debiutancka powieść Paula Tordaya, „Salmon Fishing in the Yemen” z 2006 roku, wywołała ogromne emocje zarówno w czytelnikach, jak i krytykach literackich. Nacechowaną komedią, dramatem, romansem i polityczną satyrą historię jeden z recenzentów określił następującymi słowami: „Wyobraźcie sobie serial Biuro skrzyżowany z Tak jest, panie premierze. Dopiero wtedy zrozumiecie, jak zabawna jest to książka”. W chwili, kiedy producent Paul Webster skończył jej lekturę, wiedział, że musi dołożyć wszelkich starań, by przenieść powieść w filmowe realia. „Od razu pomyślałem, że to fantastyczny materiał na film”, wspomina Webster. „Najbardziej podobało mi się rozłożenie akcentów pomiędzy współczesną baśń z dodatkiem uroczego romansu oraz mocną satyrę polityczną podkreślaną typowo angielskim poczuciem humoru. To w gruncie rzeczy bardzo odważna powieść”.

Emily Blunt jako Harriet

Aktorka Emily Blunt, która wciela się w postać Harriet, wspomina, że ją również zauroczyły pomysły i słowa autorstwa Beaufoya. „Kocham ten scenariusz”, opowiada z nieukrywaną radością Blunt. „Ma w sobie tyle wdzięku i inteligentnych uwag. Znakomicie odzwierciedla normalne ludzkie rozmowy, a to bardzo rzadkie w kinie, ponieważ opowiadając romantyczne historie specyficznych par bardzo często scenarzyści popadają w schematy i fabularne klisze”.

W filmie występują:

Ewan McGregor jako Fred Jones

Emily Blunt jako Harriet Chetwode-Talbot

Kristin Scott Thomas jako Patricia Maxwell

Amr Waked jako Sheikh

"Połów szczęścia w Jemenie", Reżyseria: Lasse Hallström, Produkcja: Wielka Brytania, Dystrybucja: Monolith Films, Premiera: 20 kwietnia 2012