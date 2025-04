Pierwszy dzień wiosny to oficjalny początek wyczekanej pory roku. Pierwszy dzień wiosny - wiesz, kiedy wypada? Hucznie obchodzimy pierwszy dzień wiosny w szkole, w przedszkolu, dbamy o zwyczaje i tradycje, np. topienie marzanny. Planujemy też, gdzie wyjechać na wiosnę. Pierwszy dzień wiosny 2017 przypada na równonoc wiosenną, czyli z 20 na 21 marca.

Pierwszy dzień wiosny 20 czy 21 marca?

Pierwszy dzień wiosny astronomicznej to moment, na który czekamy z utęsknieniem po długiej i mroźnej zimie. Przypada w dzień równonocy wiosennej, co oznacza, że dzień i noc trwają wtedy tyle samo, a zatem pierwszy dzień wiosny 2017 przypadnie na 20 marca - punktualnie o godzinie 11.29 będziemy mogli cieszyć się z upragnionej wiosny. Do Polski w pierwszej połowie lutego 2017 przyleciały pierwsze bociany zwiastujące wiosnę! Ptaki rozpoczęły wyloty z Afryki. Najwcześniej przylatują te, które zdążyły już odchować potomstwo. Te bociany, dla których miejscem zimowania są podmokłe obszary Tanzanii i Kenii, wylatują zazwyczaj począwszy od połowy lutego, aby przylecieć do nas około 20 marca, czyli w pierwszy dzień wiosny. Najpóźniejsze przyloty bocianów, głównie z Republiki Południowej Afryki, są planowane na połowę maja. Szacuje się, że do Polski przyleci około 50 tysięcy par.One także czekają na pierwszy dzień wiosny!

Pierwszy dzień wiosny a wiosna kalendarzowa

Data pierwszego dnia wiosny jest stała: czasem pierwszy dzień wiosny i wiosna kalendarzowa zbiegają się w czasie, ale to nie jest reguła. Wszystko to zależy od ruchu precesyjnego, który wykonuje Ziemia. Kalendarz, którym się posługujemy, nie uwzględnia tego ruchu, dlatego do roku 2102 astronomiczna wiosna wypadać będzie 20 marca, a kilka razy nawet 19 marca. Podsumowując: pierwszy dzień wiosny wypada 20 marca (poniedziałek), ale wiosna kalendarzowa zaczyna się 21 marca (wtorek).

Pierwszy dzień wiosny: tradycja i zwyczaje

Pierwszy dzień wiosny nazywany jest dniem wagarowicza i dlatego najbardziej podoba się uczniom i studentom. To dzień opuszczania lekcji w szkole, który nikogo nie dziwi. Bardzo często szkoły organizują w tym dniu zajęcia aby zachęcić ich do przyjścia, dlatego też pierwszy dzień wiosny w przedszkolu czy szkole jest hucznie obchodzony. Dzieci uczestniczą w przedstawieniach, z okazji pierwszego dnia wiosny piszą scenariusze do teatrzyków, recytacji, topią Marzannę, która symbolizuje zimę i śmierć.

Jak obchodzimy pierwszy dzień wiosny

Wiosna to dla wielu ulubiona pora roku: przyroda budzi się do życia, drzewa pokrywają się pąkami, a od pierwszego dnia wiosny 2017 dzieli nas tylko tydzień do zmiany czasu.

Po co nam zmiana czasu?

Nasi słowiańscy przodkowie szczególnie dużo uwagi poświęcali Matce Ziemi. Towarzyszące mu obrzędy miały wnieść do domów energię i radość życia, oraz zapewnić dobry urodzaj i powodzenie na cały rozpoczynający się rok. Po rytualnym symbolicznym przepędzeniu zimy, przychodziła kolej na powitanie i przyjęcie wiosny. Wiosenne porządki mają swój początek właśnie w czasach średniowiecznych, kiedy to nasi pradziadkowie razem z nadejściem wiosny wietrzyli obejście i wymiatali kurze z izby.

7 sposobów na wiosenne porządki