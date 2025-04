Dwa razy w roku przestawiamy wskazówki zegarków – raz o godzinę do przodu, raz cofamy o godzinę do tyłu. Choć dla wielu takie zmiany mogą wydawać się bezsensowne i przysparzają jedynie samych problemów, ich powód jest istotny.

Od kiedy na świecie zmienia się czas?

O potrzebie dostosowywania czasu do pór roku mówił już Benjamin Franklin, a temat szerzej opisał William Willett, w 1907 roku. Pierwsze przesunięcie wskazówek zegarów zastosowali Niemcy, 30 kwietnia 1916 roku. Wydłużyli dzień, przesuwając wskazówki zegarów o godzinę do przodu. W późniejszych latach w ich ślady poszły kolejne kraje, a daty zmian czasu na letni ulegały zmianom. Obecnie letni czas obowiązuje w niemal wszystkich krajach Europejskich, a łącznie w 70 krajach na świecie.

Zmiana czasu w Polsce

Podział na czas letni i zimowy wprowadzono w Polsce już w czasie okupacji hitlerowskiej, a następnie z przerwami do 1964 roku. Na stałe obowiązuje on od 1977 roku. Aż do roku 1995 czas letni zmieniano na zimowy w ostatnią niedzielę września. Zmiana czasu w Polsce związana jest z ruchem słońca i oszczędnością energii. Ponieważ latem później robi się ciemno, przestawiamy zegarek o godzinę do przodu.

Dla wielu jest to niestety powód do smutku. Dlaczego? Bo konsekwencją przestawienia zegarka jest krótszy sen o jedną godzinę. W Polsce zmiana czasu następuje zawsze z soboty na niedzielę.

Zmiana czasu z zimowego na letni 2018

Zmiana z astronomicznego czasu zimowego na letni odbędzie się w nocy z soboty 24 marca na niedzielę 25 marca 2018 r. Przestawiamy więc zegarek o godzinę do przodu z godziny 02:00 na 03:00. W praktyce oznacza to tyle, że będziemy spać o jedną godzinę krócej, jednak wydłużeniu ulegnie dzień. Dłużej będzie jasno, co pozwoli na późniejsze włączanie sztucznego oświetlenia i cieszenie się naturalnym światłem słonecznym. Wydłużeniu ulegnie także nasza efektywność w ciągu dnia.