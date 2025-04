W tym roku sylwestra będziemy mogli spędzić jedynie w bardzo kameralnym towarzystwie. Bale, huczne imprezy i świętowanie w pubach, zostawiamy na przyszłe lata. Ten rok z pewnością jest wyjątkowy i będzie niezapomniany. Nie oznacza to jednak, że małe przyjęcia w gronie najbliższych muszą być nudne.

Sylwester to niekoniecznie impreza, wspólny seans może także być świetną rozrywką dla wszystkich twoich znajomych. Wybrałyśmy najlepsze filmy na ten wieczór, które każdemu z nich przypadną do gustu.

Filmy na sylwestra z przyjaciółmi

„Sylwester w Nowym Jorku” to film z 2011 roku opowiadający o losach nieznajomych, które przeplatają się ze sobą właśnie w ostatni dzień roku. Ta komedia romantyczna to idealny wybór na imprezę spędzoną w gronie przyjaciółek - ciepłe dresy i mnóstwo przekąsek na sylwestra to must have podczas tego seansu...

Jeśli na ten dzień zaplanowałaś właśnie babski wieczór, jedna komedia romantyczna może nie wystarczyć. Z tego powodu warto zaplanować też „Holiday” w swoim sylwestrowym grafiku. Komedia z 2006 roku rozbawi was i wzruszy do łez. Do tego gra tam absolutna aktorska śmietanka: Kate Winslet, Jude Law, Cameron Diaz oraz Jack Black.

Jesteście miłośniczkami naszego rodzimego kina? Podczas planowania babskiej imprezy nie zapomnijcie o „Lejdis”. Losy czterech kobiet, których życie nie wygląda tak, jakby sobie tego życzyły, z pewnością umilą wasz wieczór.

Obowiązkową pozycją podczas sylwestra spędzonego w gronie przyjaciółek będzie też „PS: Kocham cię” z Jennifer Garner w roli głównej. PS: do tego filmu radzimy przygotować solidną dawkę chusteczek - to prawdziwy wyciskacz łez.

„La La Land” to coś dla wielbicielem nieco nowszego kina. Musical w reżyserii Damiena Chazelle'a został doceniony i uhonorowany najbardziej prestiżowymi nagrodami, w tym kilkoma Złotymi Globami oraz Oskarami - za najlepszą muzykę filmową, reżyserię, scenografię oraz dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej - Emmy Stone. Obok niej zobaczymy też Ryana Goslinga.

Fankom aktora spodoba się też klasyk wśród romantycznych filmów - „Pamiętnik”. Film z 2004 roku ze wspaniałą Rachel McAddams zawsze wzrusza nas do łez!

