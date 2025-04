Są takie filmy, przy których ciężko się nie wzruszyć. Szczególnie przy scenach pocałunków. Każda z nas ma z pewnością swoich faworytów, przy których zawsze roni chociaż jedną łzę wzruszenia... Jest jednak kilka filmów, które poruszają nas tak samo za każdym razem. Co znalazło się na tej liście?

Najpiękniejsze filmowe pocałunki

„Przeminęło z wiatrem” z 1939 roku to film, który powinni zobaczyć wszyscy bez względu na sceny pocałunków. Chociaż można mu sporo zarzucić w temacie rasizmu, trzeba przyznać, że to czterogodzinny film to prawdziwe arcydzieło. Scena pocałunku Scarlett O'Hary oraz Rhetta Butlera robi naprawdę ogromne wrażenie - i to niezmiennie.

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć „Śniadania u Tiffany'ego” z 1961 roku. Widząc tę scenę pocałunku, wcale się nie dziwimy, że Blair Waldorf miała obsesję na punkcie filmu z Audrey Hepburn... Filmowym partnerem aktorki był Gearge Peppard.

„Titanic” zna każda z nas - i prawdopodobnie każda z nas płakała, gdy Leo szedł na dno Oceanu Atlantyckiego... Każda z nas chciała być też na miejscu Kate Winslet, gdy ta wołała „Ja latam, Jack!”. Ta scena już przeszła do historii kinematografii.

Jeśli zaś chodzi o nieco lżejsze filmy, nie da się odmówić romantyzmu także... scenie pocałunku z „Zakochanego kundla!”. W jedzeniu spaghetti nie ma niby nic szczególnie romantycznego, jednak miłość pomiędzy Lady oraz Trumpem zawsze wzrusza nas do łez.

