W tym roku zdecydowanie odpuszczamy wielkie sylwestrowe bale, a pewnie nawet i domówki w gronie znajomych. Ze względu na epidemię z pewnością wiele z nas zdecyduje się spędzić ostatni dzień w roku wyłącznie w gronie najbliższych.

Reklama

Proponujemy wciągające filmy na ten wieczór, które zawsze bawią i podobają się tak samo, jak za pierwszym razem. Bez obaw - na naszej liście nie ma łzawych komedii romantycznych, chociaż niektóre z tych produkcji wyciskają łzy nawet u największych twardzieli.

Filmy na sylwestra we dwoje

„Władca Pierścieni” to idealny sposób na spędzenie wieczoru, jeśli ty lub twój partner jesteście fanami fantasy. Kultowa seria o przygodach hobbita i tajemniczego pierścienia zajmie wam... 9 godzin. Gwarantujemy jednak, że warto - nie bez powodu filmy zdobywały wiele Oscarów...

Szukasz nieco lżejszej pozycji, ale nadal pozostającej w klimacie fantastyki? Seria filmów o Harrym Potterze zawsze się sprawdzi. Ostrzegamy, że jeśli zdecydujesz się na wszystkie 8 filmów, ta impreza może potrwać do rana...

Kolejną pozycją na liście idealnych filmów na sylwestra jest „Wilk z Wall Street”. Film z Leonardo diCaprio wciągnie cię nawet, jeśli nie masz większego pojęcia o hossach i bessach. I to nie tylko ze względu na zabójczo przystojnego głównego aktora.

„Nietykalni” podbili serca widzów w 2011 roku, a ten wieczór to idealna okazja, by przypomnieć sobie uroczą komedią o chorym milionerze i jego niecodziennym opiekunie. Ostrzegamy jednak, by lepiej przygotować kilka paczek chusteczek...

Kolejnym filmem, który odświeżyć jeszcze przed nowym rokiem jest „Forrest Gump”. Kultowy film z Tomem Hanksem w roli tytułowej nie bez powodu zyskał sobie tysiące fanów na całym świecie, a niektóre z kwestii głównego bohatera na zawsze zostały w naszych słownikach.

Od filmów fantasy i dramatów wolicie komedię? „Kac Vegas” to lekki film z niezbyt wymagającym humorem, który z pewnością poprawi wasz wieczór.

A może film o superbohaterze? „Czarna Pantera” z 2018 roku była wielokrotnie nagradzana - między innymi Oscarem za najlepszą muzykę filmową.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Klimatyczne filmy na mroźne wieczory

Filmy o muzykach, które zainspirują cię podczas kwarantanny

Kultowe polskie filmy z lat 90. - czy znasz wszystkie z nich?