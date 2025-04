Miejski Sylwester to ciekawy pomysł na spędzenie sylwestrowej nocy. Co roku organizatorzy imprez prześcigają się w pomysłach, przyciągających tłumy mieszkańców i turystów. Jak będzie w tym roku? Sprawdź, co przygotowali organizatorzy miejskich imprez sylwestrowych w Warszawie, Krakowie, Zakopanem, Wrocławiu i Poznaniu!

1. "Hello 2017!" w Warszawie

W tym roku warszawiacy przywitają nowy rok na Placu Defilad. Na scenie ozdobionej wielką dyskotekową kulą wystąpią m.in. Agnieszka Chylińska, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Lady Pank, Cleo, Ania Wyszkoni, LemON, Kombi, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Daria Zawiałow, Andrzej Piaseczny, Rafał Brzozowski, Sound'N'Grace, Natalia Nykiel, Jula i Antek Smykiewicz. O północy niebo nad Pałacem Kultury i Nauki rozbłyśnie fajerwerkami największego pokazu świetlno-pirotechnicznego w Polsce!

Impreza rozpocznie się już o 19.00 i potrwa do 1.30 w nocy. Jeśli nie masz ochoty witać sylwestra pod Pałacem, warszawski Sylwester możesz obejrzeć też w TVN.

2. W Krakowie aż w 3 miejscach

Krakowski Sylwester miejski 2016 odbędzie się w tym roku nie w jednym, a aż w 3 miejscach! Na Rynku Głównym, Rynku Podgórskim i Nowej Hucie zagrają m.in XXANAXX, Charlie, zespół coverowy ViniBand, będzie również DJ, wodzirej, "bitwa" na utwory, wspólne odliczanie do północy i wiele więcej atrakcji. W tym roku krakowski sylwester odbędzie się w duchu Animal Friendly czyli... bez pokazu pirotechnicznego! Rezygnację z fajerwerków zaproponowali sami mieszkańcy.

3. Z przytupem z Zakopanem

W stolicy polskich Tatr w sylwestrową noc zagra prawdziwa plejada polskich gwiazd. Pod Giewontem będziemy bawić się w towarzystwie m.in. Margaret, Edyty Górniak, Maryli Rodowicz, Haliny Młynkowej, Zenona Martyniuka czy zespółu Zakopower. Imprezę poprowadzą 2 duety: Halina Młynkowa z Sebastianem Karpiel-Bułecka oraz Marcelina Zawadzka z Tomaszem Kammelem. Zakopiańską Noc Sylwestrową będzie można zobaczyć w telewizyjnej Dwójce.

4. Pan Sylwester Wrocławski zaprasza!

W Europejskiej Stolicy Kultury 2016 będziemy bawić się na Rynku. Na "najbardziej wrocławskim z wrocławskich sylwestrów" wystąpią m.in. Frühstück, Miloopa, Teatr Muzyczny Capitol i L.U.C z orkiestrą Rebel Babel, Blade Loki czy Mikromusic, Alicja Janosz i jej goście, Mesajah i Girls on Fire. Koncertom gwiazd towarzyszyć będą wizualizacje i teledyski na żywo wyświetlane na wielkich ekranach projekcyjnych a także... na ścianach okolicznych kamienic!

5. Retro/Futuro w Poznaniu

Poznaniacy przywitają Nowy Rok na placu Wolności w towarzystwie takich gwiazd jak m.in Olga Bończyk, Katarzyna Jamróz, zespół Vox, The Dumplings i wielu innych. Jedną z atrakcji wieczoru będzie również koncert zespołu Young Band, którego repertuar i charakter wyznaczą sami poznaniacy! O północy zebrani goście uczestniczyć będą w wyjątkowym widowisku mappingowym, wyświetlanym na fasadach okolicznych kamienic!

Niezależnie do tego, czy planujecie przywitać Nowy Rok na miejskim sylwestrze, domówce, wyjeździe czy wielkim balu, życzymy wam wspaniałej zabawy i wszystkiego dobrego w 2017 roku!

