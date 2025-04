Reklama

Czy mieliście kiedyś takie wrażenie, że "to koniec", "wszystko skończone", "nie ma już po co żyć"? A po jakimś czasie okazywało się, że to, co odebraliście jako klęskę, było szczęśliwym zbiegiem okoliczności, który zmienił Wasze życie na lepsze?

Tak dzieje się z bohaterką powieści Małgorzaty Kalicińskiej, Gosią. Nagle traci pracę, której zresztą ma dość i wyjeżdża z Warszawy na Mazury. Tam mieszka jej matka, która w nie do końca znanych Gosi okolicznościach opuściła ją, gdy ta była jeszcze dzieckiem.

Tak rozpoczyna się nowe, o wiele prawdziwsze życie bohaterki - spotyka ludzi zwykłych, małomiasteczkowych, dobrych i złych, ale o wiele bardziej realnych niż wszyscy Ci, z którymi miała do tej pory do czynienia.

Cały świat Gosi ulega przewartościowaniu - czas zaczyna jej inaczej płynąć, zamienia swoje warszawskie "fastfoodowe" życie na mazurski "slow food" i zaczyna go cenić - wspólne lepienie pierogów, herbata wypita wieczorem przy oknie, smak dojrzałości zamiast pogoni za młodością. Małgorzata zauważa, że życie jest gdzie indziej, niż ona była przez ostatnie 40 lat.

Po przeczytaniu tej książki zatęsknicie za takim miejscem, takimi ludźmi, za swoim miejscem na świecie.

ms

Małgorzata Kalicińska, "Dom nad rozlewiskiem", Zyska i S-ka, Warszawa 2006

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Mamy dla Was 20 egzemplarzy książki, ufundowanych przez wydawnictwo Zysk i S-ka

Proszę podać dwa miejsca pracy Gosi - bohaterki powieści.

Prawidłowa odpowiedź: telewizja i agencja reklamowa. Nagrody otrzymują:

