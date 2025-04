Prezenty, dobra zabawa w kobiecym gronie, przezabawny spektakl ”Następnego dnia rano” i możliwość uzyskania autografów od wspaniałych aktorów – to tylko niektóre z atrakcji kolejnego spotkania z cyklu Capitalne Kobiety, który odbędzie się 11 marca o godz. 18.00 w Teatrze Capitol, ul, Marszałkowska 115 (przy pl. Bankowym). Hasło przewodnie wieczoru: "Moda"!

Capitalne Kobiety w Teatrze Capitol

Capitalne Kobiety to nowy cykl wydarzeń, organizowanych przez Teatr Capitol. Raz w miesiącu, w środowe wieczory, w gościnnych murach tej sceny odbywają się wyjątkowe spotkania kobiet, które chcą spędzić pełen atrakcji czas w doborowym towarzystwie. Teatr zapewnia wieczór pełen relaksu! Każda z pań może poczuć się tego wieczoru wyjątkowo: oglądając spektakle poruszające kobiece tematy, rozśmieszające do łez, ale też skłaniające do refleksji oraz skorzystać z atrakcji oferowanych przez organizatorów we współpracy z partnerami cyklu.

Co czeka na Capitalne Kobiety w Teatrze Capitol?

Każde ze spotkań ma inną myśl przewodnią: uroda, zdrowie, moda, sport, itp. Podczas pełnych niespodzianek wieczorów, losowane są nagrody oraz rozdawane upominki. Przy dobrym drinku i smacznych przekąskach, w magicznej atmosferze, w towarzystwie gwiazd oraz w otoczeniu wielu ekskluzywnych ofert firm współpracujących z Teatrem, można miło spędzić czas. To najlepszy prezent dla siebie i przyjaciółki, siostry, mamy, córki – najbliższej kobiety!

Plan wieczoru na 11 marca:

18.00 – 19.00 - chwila relaksu, czas na zapoznanie się z atrakcjami wieczoru

19.00 – 21.00 – spektakl „Następnego dnia rano" z udziałem Magdaleny Schejbal, Anny Gornostaj, Przemysława Sadowskiego i Tomasza Ciachorowskiego.

21:05 - losowanie nagród

21.20 - spotkanie z aktorami sztuki, integracja oraz oferty firm partnerskich.

Kolejne spotkanie z cyklu Capitalne Kobiety już 22 kwietnia i spektakl „Śmiertelnie poważne uczucie”.

A już 25 lutego możesz wybrać się na "Dwie połówki pomarańczy":

