Książki dla dzieci inne, niż wszystkie - zobacz przegląd

POPRZEDNIA

1 z 8

NASTĘPNA fot. mat. prasowe

Choć tytuł mówi niewiele (a raczej sugeruje, że to książka o linii mebli IKEA), to uwierzcie, że to pozycja wyjątkowa."Pax" to opowieść o wielkiej przyjaźni, odpowiedzialności, tęsknocie i radzeniu sobie z bólem. Peter krótko po śmierci matki znajduje w lesie osieroconego liska, który szybko staje się jego najwierniejszym przyjacielem. Jednak przychodzi dzień, kiedy trzeba się z nim rozstać: w obliczu zbliżającej się wojny chłopiec ma zamieszkać u dziadka, a lis wrócić do lasu. Jednak decyzja o porzuceniu zwierzęcia, która wydawała się rozsądna w ustach dorosłych, okazuje się dla chłopca niewykonalna, dlatego już w pierwszą noc po rozstaniu wyrusza w długą drogę powrotną, aby odzyskać przyjaciela. Powieść podzielona jest na rozdziały opisujące świat widziany oczami Petera i oczami lisa, tworzące dwie dopełniające się opowieści, połączone wspólną tęsknotą.