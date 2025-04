Jasne obiektywy to takie, które dzięki większemu otworowi przysłony są w stanie wpuścić do matrycy więcej światła. Standardowe obiektywy stało ogniskowe (45-55mm) dla przykładu posiadają bardzo dobry stosunek ceny do jakości i oferują otwór względny zazwyczaj powyżej f/2.

Reklama

Zasada im jaśniejszy obiektyw tym lepszy nie jest niestety do końca prawdziwa. W przypadku wielu jasnych zoomów jakość obrazu pozostawia wiele do życzenia przy większym otwarciu. Takie obiektywy dopiero przy średnim domknięciu przysłony prezentują obraz o jakości jakiej oczekiwalibyśmy dużo wcześniej.

Zobacz: Jak fotografować ruch?

Duży otwór względny jest nie do przecenienia w fotografii portretowej. Dzięki niemu mamy większą możliwość kreowania głębi ostrości. Dla fotografii portretowej zalecanym obiektywem jest 85 mm f/1.8 lub 1/4.

Kolejną zaletą jasnych obiektywów jest z pewnością sposób ustawiania ostrości. Jeśli korzystamy z autofocusa to układ elektroniczny ma ułatwiony pomiar dzięki otwartej przysłonie. Podczas ostrzenia manualnego obraz widziany na matówce jest jaśniejszy przez co łatwiej nam ocenić punkt ostrości. Jasne obiektywy są z tego powodu bardzo cenione przez zawodowych fotografów pracujących w plenerze lub podczas koncertów gdyż ciemne szkła w takich warunkach praktycznie uniemożliwiają ustawienie ostrości.

W czasach fotografii analogowej jasny obiektyw był niejako tożsamy z ostrym zdjęciem w trudnych warunkach. Obecnie gdzie amatorskie lustrzanki dochodzą do 3200 ISO, a profesjonalne idą w dziesiątki tysięcy jasne szkła tracą powoli swoje atrybuty. Prócz coraz czulszych matryc kolejnym gwoździem do trumny jasnych szkieł są w z pewnością różnego rodzaju systemy stabilizacji obrazu.

Jasne obiektywy mimo postępu technicznego nadal są bardzo drogie. Prócz zaporowej ceny takie szkła ze względu na konieczność zastosowania większych elementów optycznych są zazwyczaj dużo cięższe niż ich standardowe odpowiedniki.

Sprawdź: Jak wybrać dobry kompakt?

Wybór obiektywu (szczególnie drogiego) wiąże się z poważnym wydatkiem, zakup taki będzie nam prawdopodobnie towarzyszył przez lata więc warto wcześniej przeanalizować wszystkie za i przeciw. Musimy znaleźć kompromis między jakością i ergonomią – jedne obiektywy są poręczne a inne oferują lepszej jakości obraz.

Co się tyczy obiektywów zmienno ogniskowych wyposażonych w stały otwór względny to powszechnie uważa się, że są znacznie lepsze od tych o zmiennych parametrach ( w zależności od ustawionej ogniskowej). Choć oczywiście nie sam otwór względny decyduje o jakości obiektywu, to jednak trzeba przyznać, że szkła wyposażone w duży otwór względny tworzone są dla profesjonalistów, a więc wszystkie pozostałe parametry również są na najwyższym poziomie. Są wyjątki od reguły ale praktycznie bardzo ciężko znaleźć fatalne modele przeznaczone dla zawodowych fotografów.

Reklama

Stały otwór względny zapewnia znaczną poprawę komfortu pracy. Po pierwsze dzięki niemu w całym zakresie ogniskowych mamy do dyspozycji cały zakres kombinacji przysłony i czasu otwarcia migawki. Po drugie (co jest niezwykle istotne dla szybko pracujących reporterów) wartość przysłony nie zmienia się w momencie zmiany ogniskowej. Po trzecie wreszcie jasny zoom pozwala bez problemu korzystać z automatyki ostrości podczas gdy jego tańsze odpowiedniki których f wynosi przy maksymalnej ogniskowej 5,6 lub więcej mają z ostrzeniem spore problemy.