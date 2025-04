Aby zrobić dobre zdjęcia wcale nie musimy wybierać na safari. Na początek powinien wystarczyć park miejski, lub niewielki lasek. Dla spragnionych nietypowych zwierząt pozostaje ogród zoologiczny gdzie coraz częściej nasi ulubieńcy pojawiają się na wybiegach imitujących ich środowisko naturalne, zamiast w klatkach. Jeśli wybieramy się na łowy do parku postarajmy się robić zdjęcia w taki sposób aby wyeliminować ze zdjęć obiekty urbanistyczne.

Ciekawe ujęcia zwierząt robione są oczywiście z bliska. Stworzeniom które fascynują nas od dziecka możemy zrobić swoisty portret o ile tylko dysponujemy w miarę długim obiektywem i udamy się właśnie do zoo. Właściciele lustrzanek mają w tym momencie nie lada gratkę, odpowiednim szkłem możemy bowiem robić zdjęcia z naprawdę płytką głębią ostrości przez co samo zwierzę zyska na wyrazistości.

Zwierzaki żyjące dziko, ale jednak w pobliżu naszych siedzib takie jak wiewiórki czy ptaki zwykle są oswojone na tyle aby bez przeszkód zrobić dobre zdjęcie. Jeśli chcemy takiego modela zatrzymać na dłużej proponuję użyć jakiegoś wabika w postaci karmy (orzechy, chleb).

Co się tyczy ptaków, te spotkać możemy praktycznie wszędzie i o każdej porze roku. Zimą możemy połączyć przyjemnie z pożytecznym i pomóc im przetrwać mroźne dni, kiedy ciężko o pożywienie. Warto w tym miejscu dodać że jeśli decydujemy się na dokarmianie powinniśmy ten proces kontynuować aż do wiosny, w przeciwnym razie przyzwyczajone do łatwego jedzenia ptaki mogą zginać.

Gdy wyczerpiemy tematy miejskie możemy pokusić się na pierwsza wyprawę do lasu. W naturalnym środowisku spotkamy zapewne więcej zwierząt, ale pamiętajmy że będą one bardziej płochliwe. Aby zrobić jakiekolwiek zdjęcie musimy pogłębić naszą wiedzę o najczęściej spotykanych gatunków. Najlepsze źródła do nauki to książki o zwierzętach gdzie zamieszczone są dokładne opisy miejsc pobytu, legowisk, żywienia czy okresów ochronnych.

Fotografując dziką przyrodę oprócz odpowiedniego sprzętu musimy zaopatrzyć się przede wszystkim w parę uważnych oczu oraz cierpliwość. Zwierzęta mają wyostrzone zmysły (wzrok, słuch i węch), reagują na każdy szmer i ruch. Podstawowa lektura łowiecka zaznajomi nas ze sposobami podchodzenia do zwierzyny – oczywiście gdy wiatr wieje od zwierząt w naszym kierunku. Najlepiej skradajmy się nieco pochyleni, stąpając powoli. Pamiętajmy, że jeśli zwierzę obserwuje teren powinniśmy stanąć w bezruchu. Jeśli będziemy ostrożni, to w ciąg kilkudziesięciu minut znajdziemy się w odległości która zapewni nam stosunkowo dobry kadr. Nie ukrywam przy tym, że warto zaopatrzyć się w jak najdłuższy obiektyw – rzędu 300mm i jego odpowiedniki w kompaktach cyfrowych.

Oczywiście zanim wybierzemy się do lasu i znajdziemy interesującego nas osobnika musimy zaplanować całą wyprawę. Wstać musimy naprawdę wcześniej, w zasadzie jeszcze przed świtem. Sarny przykładowo wychodzą z lasu ok. 30 min po wschodzie słońca. Jeśli w upatrzonym miejscu znajdziemy się wcześniej niż zwierzę mamy przewagę – możemy zaplanować całą sytuację biorąc pod uwagę wiatr, kryjówkę czy światło.

Ważne aby podczas fotografowania zwierząt jak najmniej ingerować w środowisko, oraz ze ich dobro jest ważniejsze niż nasze zdjęcia. Wszystkich pasjonatów fotografii ptaków odsyłam do dwóch artykułów poświęconych tylko im jakie znajdują się w naszym serwisie. TU i TU. Skoro jesteśmy już przy kwestii bezpieczeństwa muszę wspomnieć, że fotografując w lesie czy innym środowisku naturalnym należy przestrzegać regulaminów i przepisów dotyczących takich terenów.

Jeśli jesteś świadkiem nieetycznego zachowania osób przebywających w takich miejscach oceń sytuację i interweniuj jeśli uważasz że powinieneś. Możesz również powiadomić odpowiednie służby i poprosić o pomoc.

Jeśli chcesz zostać dobrym fotografem zwierząt prowadź dziennik swoich wypraw. Notuj spostrzeżenia oraz miejsca i czas w jakim napotkałeś zwierzynę. Pomoże Ci to w planowaniu kolejnych „łowów”, a w przyszłości może i Ty będziesz mógł pomóc innym rozpoczynającym przygodę z fotografią.