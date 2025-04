Choć fotografia kolorowa powstała już szmat czasu temu, a obecnie światem fotografii rządzi cyfra wszyscy mamy sentyment do czerni i bieli. Przy obecnej technologii obróbki zdjęć istnieją setki sposobów na to aby z kolorowego zdjęcia zrobić kadr w skali szarości.

W czasach fotografii analogowej emulsja światłoczuła, którą pokryta była klisza reagowała na fale świetlne o różnej długości (odpowiedniki barw). Pierwsze emulsje srebrowe reagowały głównie na spektrum barw podstawowych a więc czerwony, niebieski i czarny.

Na początku XX w. udało się stworzyć taki skład chemiczny który reagował by na wszystkie barwy widzialne. Nawet jeśli nie przymierzamy się do fotografii analogowej warto wiedzieć że filmy, które reagują na czerwony nazywane są panchromatycznymi, te z mniejszą wrażliwością na czerwień ortopanchromatycznymi, zaś filmy nieczułe na czerwony ortochromatycznymi.

W czasach gdy nie było cyfry fotograf musiał brać pod uwagę zastane oświetlenie i zakres barw jakie będzie rejestrował i pod tym kątem wybierać film. Minimalne korekty można było wprowadzać za pomocą filtrów nakładanych na obiektywy które ograniczały lub wręcz odwrotnie pochłaniały więcej światła o danej długości fali.

Obecnie większość aparatów cyfrowych oferuje możliwość zdjęć cz-b. Już na wstępnie zalecam nie korzystanie z tej opcji w aparacie gdyż zmiana zdjęcia kosztuje nas naprawdę niewiele czasu i aby osiągnąć ciekawy efekt i tak musimy popracować z kontrastem, nasyceniem etc. Robienie zdjęć cz-b kolorowym aparatem cyfrowym jest po prostu związywaniem samego siebie. O ile dysponujemy lustrzanką starajmy się fotografować w RAW-ach, mając na uwadze, że możemy je potem edytować i popracować nad efektem finalnym bo dzisiaj rzadko jakie zdjęcie publikowane jest bez postprocesingu. Nigdy nie wiadomo też, czy nie znajdzie się chętny który zechce odkupić naszą szczególnie udaną fotografię, warto więc być przygotowanym i mieć w zanadrzu RAW-a.

Aby zmienić obraz kolorowy na czarno-biały wystarczy zdjęcie przerobić z RGB na skalę szarości. W Photoshopie jest to Image -> Mode -> Grayscale. Sposób ten ma liczne wady, z czego największą jest stała proporcja mieszania kolorów podstawowych z dominantą zieloną. Drugi sposób, prawie identyczny to desaturacja czyli „odessanie” kolorów za pomocą polecenia Image -> Adjustments -> Desaturate.

Edytując zdjęcie warto zabezpieczyć się i zamiast przechodzenia w skalę szarości stworzyć warstwę dopasowania Hue/saturation, która w razie wpadki usuniemy wracając do początkowych ustawień.

Wyższa szkoła jazdy to przerabianie zdjęcia na czarno-białe przez skorzystanie z modułu LAB color. Jest to moduł o największym zakresie barwnym dzięki czemu po przejściu Image->Mode->Labcolor, przechodzimy do kanału jasności na palecie kanałów (channel) i zaznaczamy nasze zdjęcie. Kopiujemy je następnie do schowka i wklejamy jako nowy dokument PS’a ( File -> New).Jako, że kanał Lab jest bogatszy niż grayscale mamy większe możliwości edycyjne.

Filtry barwne, choć obecnie stosowane rzadziej (głównie profesjonaliści) z powodu ceny oraz możliwości edycji wielu niedoskonałości w programach graficznych są niezwykle przydatnym elementem poprawy wartości Stosując materiały analogowe skazani jesteśmy na filtry aby skorygować wadę emulsji stosowanej w różnego typu filmach. Ze wszystkich emulsji najlepsze odwzorowanie ma ortochromatyczna, pozostałe skazują nas często na użycie filtrów.