Zdjęcia panoramiczne jeszcze do niedawna były domeną wyspecjalizowanych zawodowców. Rozwój technik cyfrowych w połączeniu z możliwościami obróbki pozwala obecnie każdemu na zrobienie fotografii panoramicznych swojego miasta czy regionu. Jeśli używamy pary oczu nasze pole widzenia osiąga ok. 180 stopni.

Reklama

Popularność jaką osiągnęły w sieci zdjęcia panoramiczne przekroczyła z pewnością prognozy zajmujących się tą dziedziną fotografów. Fotografię panoramiczną można zdefiniować podobnie jak telewizory czy monitory. Panoramiczne ekrany posiadają stosunek obrazu 16:9, ale robiąc zdjęcia pozbawieni jesteśmy takich ograniczeń, jeśli chcemy możemy zmontować nawet panoramę 360 stopni.

Dla porównania klatka filmu małoobrazkowego ma proporcje 3:2. Jest to format wyjściowy, więc tak naprawdę każdy inny, o większym stosunku długości do szerokości jest zdjęciem panoramicznym.

Instrukcja

Dysponując cyfrowym aparatem, statywem oraz pomysłem na panoramę musimy w pierwszej kolejności ustalić odpowiedni stosunek boków. W lustrzankach możemy ustalić znany z monitorów stosunek 16:9. Rozwiązanie takie ma swoje wady i zalety – korzystamy co prawda w ten sposób tylko z części matrycy, ale na bieżąco dysponujemy podglądem kadru co daje o wiele większe możliwości kreacyjne (zmienę ogniskowej, ustawienie ostrości etc.).

Wyższa szkoła jazdy zaczyna się kiedy chcemy stworzyć panoramę złożoną z połączenia kilku zdjęć. Aby sklejać zdjęcia możemy skorzystać z programów graficznych takich jak Gimp czy Photoshop, ale również z mniejszych aplikacji zaprojektowanych specjalnie z myślą o tworzeniu panoram. Ciemnia cyfrowa mimo swoich możliwości nie jest narzędziem cudotwórczym – jeśli panorama będzie kiepska technicznie będzie to widać gołym okiem, nawet po odpowiednim montażu.

Sprawdź: Czy warto kupić zoom?

Mówiąc o dbaniu o detale mam na myśli precyzję w budowaniu składowych kadrów panoramy. Poszczególne elementy nie mogą różnić się miedzy sobą ostrością czy ogniskową. Tak więc umieszczamy aparat na statywie, ustawiamy parametry, robimy zdjęcie i przesuwamy aparat na statywie zmieniając widok i robimy następne ujęcie. Trzeba przy tym pamiętać żeby zostawiać z obu stron kadru zapas tak aby nałożyć na siebie zdjęcia w programie graficznym.

Fotografującym panoramę specjaliści zalecają przestawienie się na tryb manualny, dzięki czemu będziemy pewni raz ustawionej ostrości. To samo tyczy się balansu bieli, przysłony i czasu otwarcia migawki. Jeśli nie dysponujemy statywem, możemy spróbować robić zdjęcia z ręki, pamiętając aby prowadzić aparat równolegle wzdłuż horyzontu.

Jeśli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami aparatów kompaktowych, które wyposażone są w funkcję tworzenia panoram możemy bez większych problemów zmontować ją bez późniejszej zabawy z komputerem, aparat zrobi za nas wszystko, łącznie z dopasowaniem pikseli i podklejeniem zdjęć.

Czytaj: Jak wybrać głowicę?

Jak widać dzięki fotografii cyfrowej tworzenie panoram jest dzisiaj dziecinnie łatwe. Niestety z racji tego, że robią je niemal wszyscy rzadko kiedy można znaleźć jakieś oryginalne miejsce na zdjęcia. Problemem wielu amatorów skuszonych techniką panoramy jest takie zauroczenie się samą formą, że zapominają oni o niezmiennych prawach dobrej fotografii. Zdjęcie musi przedstawiać się sensownie, mieć odpowiednią kompozycję, relację pomiędzy planami, warto wziąć pod uwagę również regułę trójpodziału.

Reklama

Nie mniej ważny jest wybór ogniskowej, zdecydowanie lepsze efekty osiągniemy przy obiektywach szerokokątnych. Nie znaczy to, że teleobiektywy są zakazane ale naszym oczom raczej daleko do takiego kąta widzenia przez co niektóre zdjęcia wyglądają nienaturalnie. Za dowód niech świadczy fakt, że profesjonalne aparaty do tworzenia panoram sprzed ery cyfrowej wyposażone były właśnie w szeroki kąt.