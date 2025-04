Zoom czy stałka - oto jest pytanie

Wybierając pierwszy obiektyw do naszej lustrzanki często zadajemy sobie pytanie – zoom czy stałka ? Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba najpierw zadać sobie inne – ile chcę mieć obiektywów, kiedy je sobie kupię i co chcę fotografować. Za zoomem przemawia bowiem uniwersalność, a za stałką jakość.