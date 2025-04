Zanim zaczniemy przygodę z fotografią ptaków zastanówmy się czy jesteśmy gotowi na wyzwanie jakie niesie ze sobą ta pasja. Aby zrobić dobre zdjęcia ptaków musisz nauczyć się wstawać bardzo wcześnie, nie raz zapuszczać się na tereny podmokłe, przygotować się na deszcz, mróz i inne ciężkie warunki pogodowe. Jeśli gotów jesteś na takie poświęcenia to kolejnym krokiem przed wyjściem w teren jest poznanie ptaków (rozpoznawanie ich), miejsca ich występowania, nawyków, czy najlepszych sposobów obserwacji.

Sprzęt

Sprzęt fotograficzny który zazwyczaj polecany jest do fotografii ptaków to oczywiście jak najjaśniejsze długie teleobiektywy. Obiektywy takie są jednak bardzo drogie i nie każdego amatora będzie stać na taki wydatek. Większość zainwestuje w sprzęt o niższej jakości lub skorzysta z telekonwerterów. Ciemne obiektywy utrudniają co fakt zdjęcia w trudnych warunkach ale zdeterminowany i czujny fotograf nawet ze słabszym sprzętem będzie w stanie zrobić doskonałe zdjęcia. Najważniejszą kwestią ( i potwierdzą to zawodowi fotograficy) jest opanowanie wiedzy z dziedziny ornitologii. Na forach internetowych i portalach tematycznych bardzo często można spotkać ludzi, którzy mimo braków sprzętowych dzięki swojemu doświadczeniu zdobywają nagrody w ogólnopolskich konkursach fotograficznych.

Jeśli chodzi o sam aparat to mimo, że nadal spotyka się fotografów korzystających z analogów to zdecydowanie polecamy aparaty cyfrowe. Najważniejszy powód to szybkość podczas zdjęć seryjnych. Klisza w analogu w tym wypadku skończy się w ciągu kilkunastu sekund, po których akurat może zrobilibyśmy najlepsze ujęcie. Lustrzanki również posiadają ograniczenia, nie tylko w szybkości migawki ale szybkości zapisu danych na kartę cyfrową. W tańszych modelach często bufor, który przerzuca zdjęcia z aparatu na kartę nie nadąża za migawką. Należy pamiętać że fotografując w RAW-ach prędkość zapisu poważnie spadnie ( w porównaniu do jakości JPEG).

Korzystając z długich ogniskowych musimy pamiętać o stabilnym podparciu. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem będzie stabilny statyw z dobrą głowicą. Jeśli warunki w jakich fotografujemy (lub ekwipunek jaki posiadamy) nie pozwala nam na zastosowanie specjalistycznego sprzętu zawsze warto oprzeć długi i ciężki obiektyw o ramie, gałąź, czy inny element ukształtowania terenu tak aby otrzymać satysfakcjonujące rezultaty i ostre zdjęcia.

Kiedy skompletujemy już niezbędny sprzęt, a nasza głową pełna będzie wiedzy o ptakach, oraz pomysłów na ich fotografowanie, powinniśmy pójść na rekonesans aby zbadać miejsca w których mamy zamiar „polować” na skrzydlatych przyjaciół.

Informacje

Fotografia ptaków, zależnie od naszego zaangażowania może być niedzielnym spacerkiem z aparatem na szyi jak i wielogodzinnym czuwaniem w ukryciu. Ptaki różnią się od siebie zwyczajami, w pewnych rejonach są bardziej płochliwe niż w innych i przypadku niektórych gatunków udane zdjęcie jest wypadkową ogromnej wiedzy, godzin spędzonych na czekaniu oraz szczęścia.

Doskonałym źródłem informacji o ptactwie, sposobach podchodzenia i fotografowanie określonych gatunków znajdziemy na forach gdzie Ci bardziej doświadczeni dzielą się swoimi spostrzeżeniami z amatorami. Przeczytać tam możemy np. że ptaki najlepiej fotografować gdy przemieszczają się samotnie. Powód? Otóż w stadzie najbardziej wyczulony osobnik alarmuje pozostałe osobniki.

Według ekspertów najlepsze efekty w naszych warunkach daje fotografowanie z tzw. zasiadki. Metoda ta polega na przyczajeniu się we wcześniej wybranym miejscu i zlanie się z otoczeniem. Do budowy schronienia należy użyć materiałów które nas otaczają, a więc gałęzi, liści itp. Niektórzy fotografowie zaopatrują się w maty maskujące podobne do tych z jakich korzysta wojsko. Nawet najlepszy „bunkier” nie pomoże nam niestety jeśli nie wstaniemy o odpowiedniej godzinie. Wiele gatunków ptaków jest najaktywniejszych jeszcze przed wschodem słońca, co znacznie ogranicza nasze możliwości obserwacyjne.

Przygotować się trzeba ponadto na niesprzyjające warunki, wodę, muł, gęstą trawę. Poranne godziny oznaczają ponadto rosę, przydatne okażą się więc również nieprzemakalne buty i spodnie.

Dobrym okresem dla początkujących fotografów jest z pewnością wiosna. W tym czasie ptaki łącza się w stada i łatwiej jest namierzyć miejsca ich żerowania lub spoczynku. Jeśli znajdziemy miejsce stałego pobytu ptactwa, warto zwrócić uwagę czy przypadkiem nie jest to przyszłe miejsce lęgowe, gdzie samce osiadają w celu przyciągnięcia partnerek na swoje terytorium.

Uwaga na gniazda

Okres lęgowy wiąże się oczywiście z zakładaniem gniazd przez ptaki lecz ten rodzaj fotografii polecam tylko bardziej doświadczonym fotografom. Choć wiele informacji na ten temat (jak odnajdywać gniazda, jak fotografować i zachować ostrożność) znajdziemy na internetowych forach, to radzę dwukrotnie zastanowić się zanim podejmiemy decyzję o fotografii gniazdowej.

Nieumiejętne podejście do tych delikatnych konstrukcji, do samych rodziców szczególnie wyczulonych w okresie lęgowym może spowodować porzucenie przez nich gniazda i w konsekwencji śmierć piskląt. Istnieją gatunki bardzo płochliwe, w obawie o swoje życie zostawiają swoje potomstwo na pastwę losu. Choć istnieją kodeksy etyczne fotografów przyrody, a regulaminy konkursów zabraniają często zdjęć robionych w gniazdach to w Internecie nadal często znaleźć można fotografie, jaj, gniazd i piskląt.