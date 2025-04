Maska wyostrzająca receptą na ostre zdjęcie

Podstawowy filtr wyostrzający można znaleźć w wielu programach pod różnymi nazwami. W wolnym tłumaczeniu nazwa angielska to Unsharp Mask, ale często stosuje się skrót: USM. Wyostrzanie w Photoshopie polega na wyregulowaniu pozycji trzech suwaków. Pierwszy suwak oznaczony jako Stopień, lub Amount określa w procentach siłę efektu, czyli kontrastowość krawędzi. Drugi suwak to Promień (Radius). Decyduje on o szerokości krawędzi, na które ma zostać nałożony efekt. Ostatni suwak oznaczony jako Próg (Threshold) ogranicza działanie filtru zależnie od aktualnej wyrazistości krawędzi. Wyostrzanie maską może być łatwe i skuteczne. Warunkiem jest jednak wykonanie wszystkich czynności według odpowiedniej kolejności.

Na samym początku należy przeostrzyć zdjęcie, czyli ustawić wszystkie opcje na niewłaściwych pozycjach. Suwak oznaczony jako Stopień ustawiamy na maksimum, Promień na około 5 pikseli, zaś Próg na pozycję 0. Owszem, zdjęcie w tym momencie wygląda koszmarnie, ale zaraz wszystko naprawimy.

Jeśli zdjęcie wyostrzamy do wydruku, ustawmy podgląd powiększony o 50%. Jeśli zaś wyostrzamy zdjęcie na ekran, powiększenie powinno być ustawione na 100%. Najpierw przesuwamy zdjęcie tak, żeby widzieć fragmenty, które powinny być gładkie. W wypadku krajobrazów jest to zwykle niebo. Następnie podnosimy stopniowo wartość Progu, aż z nieba zniknie kolorowa kaszka. Optymalna wartość może być różna. Zależy ona w głównej mierze od czystości obrazu. Zazwyczaj im większy szum na zdjęciu, tym wyższy próg jest potrzebny. Jeśli zależy nam na jak najwyższej jakości warto pomyśleć o redukcji szumu przed wyostrzaniem.

Po doprowadzeniu nieba do odpowiedniego stanu, przesuwamy zdjęcie tak, żeby widzieć drobne elementy w obrębie głębi ostrości. Mogą to być cegiełki na ścianie, liście drzew lub inne drobne elementy. Następnie powoli obniżamy suwakiem wartość Promień, aż nakładane przez filtr jasne i ciemne obwódki przestaną zaciemniać obraz cegieł, liści etc. Zwykle dla zdjęć, które mają być drukowane w formacie A4, właściwa wartość wynosi około 2 pikseli, choć zależy to też od wielkości obiektów na obrazku.

Przed nami ostatni etap, czyli stopniowe obniżanie wartości suwakiem Stopień. Początkowe, mocno rzucające się w oczy obwódki powinny stać się bardziej dyskretne. Najlepszą równowagę uzyskają wtedy, gdy przestaną wyglądać na sztuczne twory powstałe w trakcie wyostrzania. Najlepiej, jeśli wtopią się w obiekty i przestaną być widoczne. Nie można określić optymalnej wartości, gdyż ta bywa bardzo różna i zależy od wielu czynników. Zdarzy się, że nie przekroczymy wartości 50, czasem jednak nawet 500 nie będzie przesadą. Dlatego też ustawienie suwaka powinno być zgodne z warunkami panującymi na zdjęciu i naszą własną opinią.