Best Nine 2019 - jak zrobić? Instrukcja i przydate linki

Best Nine 2019 to bardzo popularne na Instagramie zestawienie postów, które w mijającym roku cieszyły się największą popularnością na twoim profilu. Przecież nie od dziś wiadomo, że z zaciekawieniem śledzimy liczbę serduszek i komentarzy pod każdym publikowanym przez nas postem. Teraz możemy sprawdzić, które twoje posty zdobyły największe uznanie.

Jak zrobić #2019bestnine?

To jest banalnie łatwe i wystarczy postępować zgodnie z naszymi wskazówkami. Na Instagramie (w odróżnieniu od Facebooka) trzeba to zrobić ręcznie, ale to zajmuje dosłownie chwilę. Nasz sposób jest bezpłatny i nie musisz podawać żadnych danych osobowych.

1. Wejdź na stronę umożliwiającą zrobienie zestawienia Best Nine 2019: https://bestnine.net/en

2. Znajdź okienko - Instagram ID. Znajduje się zaraz pod górną grafiką i napisem „Get your 2019 best nine on Instagram!”

3. Wpisz w okienko dokładną nazwę swojego profilu bez @ - w naszym wypadku było to polkipl.

4. Kliknij GET - po chwili powinnaś zobaczyć swoje własne zestawienie #bestnine2019 w postaci kolażu 9 zdjęć. Nam zadziałało dopiero za 3 razem, ale to zapewne wynika z obciążenia strony w ostatnich dniach roku.

5. Swoje zestawienie możecie zapisać w 2 formach:

Original - wygląda, jak tradycyjny post i możesz zobaczyć tam liczbę opublikowanych w tym roku postów i łączną liczbę polubień na twoim profilu. My opublikowałyśmy w 2019 roku 625 postów i dostałyśmy od was 118,304 polubień.



fot. Archiwum prywatne

Square - zawiera tylko nazwę profilu.



fot. Archiwum prywatne

Rodzaj szablony możesz wybrać zaraz pod swoją grafiką. Wystarczy, że naciśniesz na wybrany przez siebie format i zdjęcia automatycznie się zmieni.

6. Strona daje możliwość opublikowania swojego zestawienia na Instagramie, Facebooku i Twitterze, ale nie musisz tego robić. Możesz zdjęcie zapisać na telefonie i dodać je później lub nie robić tego wcale.

Jeżeli zdecydujesz się na wrzucenie postu na Instagram lub Facebooku, warto dodać do niego #2019bestnine. Dzięki temu inni użytkownicy będą mogli bez problemu odnaleźć twoje zestawienia, a ty będziesz mogła dowiedzieć się, jak wyglądało to u innych.

