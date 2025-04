Masz konto w tym samym banku od bardzo dawna, ale oferowane usługi nie zadowalają cię? Albo może posiadasz kilka kont w różnych placówkach, ale zauważyłaś, że z jednego z nich prawie w ogóle nie korzystasz, więc tak naprawdę go nie potrzebujesz? Zobacz, co musisz zrobić, żeby daną umowę z bankiem rozwiązać skutecznie i sprawnie.

1. Sprawdź regulamin konta, które chcesz zlikwidować

Jak to zrobić? Najprościej jest odszukać umowę, którą podpisywałaś z bankiem w dniu zakładania konta. Do tej umowy powinien być dołączony regulamin, a w nim wszelkie informacje potrzebne do prawidłowego rozwiązania umowy z bankiem. Jeżeli nie masz umowy (co nie jest słuszne, takie dokumenty powinnaś przechowywać w specjalnych teczkach lub segregatorach), prawdopodobnie możesz zajrzeć do regulaminu w wersji elektronicznej. Większość banków ma już obecnie takie dokumenty w bazie na swojej stronie internetowej.

2. Złóż wypowiedzenie na piśmie

W przypadku rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku nie wystarczy złożyć ustnego, np. telefonicznego wypowiedzenia. Musisz pojawić się w danej instytucji osobiście i złożyć pisemny wniosek. Jeżeli bank życzy sobie, żeby wypowiedzenie było złożone na ich własnym formularzu, sprawdź, czy możesz pobrać go w Internecie. To z pewnością przyspieszy proces i nie będziesz musiała w banku wypełniać rubryki po rubryce formularza, powodując tym coraz dłuższą kolejkę oczekujących petentów.

3. Odczekaj stosowną liczbę dni

Musisz pamiętać, że bank ma prawo nie zamknąć twojego konta od razu, ale np. w ciągu najbliższych 30 dni. Jeżeli za prowadzenie twojego konta pobierana jest co miesiąc jakaś kwota, musisz zadbać o to, by zachować na rachunku odpowiednie środki. Przelewy przez Internet prawdopodobnie cały czas będziesz mogła wykonywać, ponieważ konto będzie aktywne, ale nie będziesz miała już dostępu do kart płatniczych. W dniu złożenia wypowiedzenia zwracasz je pracownikowi banku, a ten na twoich oczach powinien dokonać ich zniszczenia.

4. Odbierz nadwyżkę salda przed upływem terminu rozwiązania umowy z bankiem

Konto nie zostanie zamknięte, dopóki będą się na nim znajdowały twoje pieniądze. Dla banku nie jest istotne to, jak wysoka jest to kwota. Musisz zadbać o to, żeby nie zostawić na rachunku nawet 1 grosza. Dla ciebie to suma całkiem bez znaczenia, a jednak bank takiego konta zamknąć nie może. Wynikiem takiej sytuacji będzie ciągle otwarte konto. W dniu wypowiedzenia umowy pracownik banku najprawdopodobniej zapyta cię, w jaki sposób chcesz otrzymać ewentualną nadwyżkę salda, które powinno w dniu zamknięcia konta wynosić 0 złotych. Możesz poprosić o:

wpłatę nadwyżki na inne posiadane przez ciebie konto (lub konto innej osoby, ale musisz znać jego numer)

(lub konto innej osoby, ale musisz znać jego numer) osobisty odbiór nadwyżki w placówce bankowej

wysłanie nadwyżki pocztą na wskazany adres (nie wszystkie banki oferują takie rozwiązanie)

Jeżeli spełnisz wszystkie wyżej wymienione warunki, nie powinnaś mieć żadnych kłopotów z zamknięciem konta w dowolnym banku w Polsce.

