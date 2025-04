Zacznij od przeanalizowania wyciągu ze swojego dotychczasowego konta np. za ostatni miesiąc. Zobacz jakie prowizje pobrał bank. Być może jest ich kilka: za prowadzenie konta, za posiadanie karty bankomatowej, za zlecenia stałe na przelewy. Jeśli masz dwa konta, sprawdź obydwa. Może się okazać, że miesięcznie twoje wydatki bankowe wynoszą ponad 20 zł, czyli więcej niż 200 zł rocznie.

Jak zmniejszyć wydatki bankowe?

1. Zlikwiduj drugie konto

Jeśli założyłaś je dawno temu, bo tamten bank oferował np. tańszy kredyt lub kupowałaś jednostki inwestycyjne, a teraz z niego nie korzystasz, wybierz się do oddziału i zamknij je. Potrzebny jest dowód osobisty, czasem bank wymaga wypełnienia formularza i pobiera opłatę 20–30 zł. Po okresie wypowiedzenia upewnij się, że rachunek został zamknięty.

2. Załóż wspólne konto z mężem



Rozważ czy lepiej jest, jeśli ty i mąż macie osobne konta, czy też wystarczy wam jedno. Możecie być współwłaścicielami takiego rachunku lub jedno z was będzie miało status właściciela, a drugie pełnomocnika. To pierwsze rozwiązanie jest lepsze, ponieważ pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci właściciela konta.

3. Poszukaj tańszego konta



Nawet w małych miasteczkach są oddziały kilku banków. Sprawdź, jakie prowizje pobierają różne banki za prowadzenie rachunku, za wydanie i korzystanie z karty bankomatowej, za naklejkę zbliżeniową do karty i za przelewy. Te informacje znajdziesz również na stronach internetowych poszczególnych banków.

4. Płać kartą, jeśli ją masz



Bywa, że z karty można korzystać zupełnie bezpłatnie. Część instytucji finansowych pobiera jednak prowizję w wysokości 7 zł miesięcznie lub więcej, jeśli nie wykonasz nią transakcji o wartości minimum 200 zł. Bywa też drugi warunek, że transakcje te muszą mieć miejsce np. najpóźniej do 25-go dnia danego miesiąca. Zapytaj o to pracownika banku i dostosuj się do tych wymogów.

5. Rób przelewy przez internet



Jeśli masz internet, podpisz ze swoim bankiem umowę korzystania z "bankowości internetowej". Jest to usługa bezpłatna. Będziesz mogła opłacać wszystkie rachunki bezpłatnie. Dostęp do konta jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu".