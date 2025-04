Konto bankowe to wirtualne miejsce, na którym przechowywane są nasze oszczędności. Rachunek bankowy prowadzony jest przez bank, z którym wystarczy zawrzeć umowę, aby ulokować na koncie swoje pieniądze. Użytkownik konta ma stały dostęp do swoich środków. Może też "podglądać" stan swojego konta, podejmować z niego dowolną sumę oraz wpłacać środki. Zwykle posiadamy jeden otwarty rachunek. A co gdyby tak mieć 2 konta bankowe? Udowadniamy, że więcej niż 1 konto bankowe to doskonały sposób na oszczędzanie.

Reklama

Poznaj finansowe nawyki Polaków i sprawdź, czy ty też tak zarządzasz swoimi finansami

Kontrola wydatków

Zdarza ci się tak rozpędzić podczas zakupów, że po jednej wizycie w galerii handlowej, na koncie zostaje tylko połowa wypłaty? Jeśli tak, koniecznie pomyśl o założeniu 2 konta bankowego. Możesz co miesiąc przelewać tam określoną sumę, którą będziesz wykorzystywać na zakupy. Jeśli na konto przelejesz 800 złotych, to wydasz tylko tyle i ani grosza więcej. To pozwoli ci na większą kontrolę własnych wydatków.

Zostań mistrzynią oszczędzania

Możliwość oszczędzania

Jeśli już dawno przestałaś panować nad swoimi dochodami i wydatkami, a wypłata tak szybko, jak pojawia się na twoim koncie, tak szybko i znika, mamy dla ciebie rozwiązanie. Wystarczy założyć 2 konto w innym banku oraz (co ważne) zrezygnować z karty do bankomatu. Jeśli na pierwszym koncie zlecisz comiesięczny przelew w wysokości 1/4 wypłaty na swój drugi numer, już po roku zyskasz sporą sumę pieniędzy.

Poznaj 15 sposobów na oszczędzanie

Reklama

Mniej pokus

Dodatkowe konto, na które przelewa się określoną sumę to też możliwość szybszego zaoszczędzenia pieniędzy. Najlepiej jest ulokować gotówkę na koncie z wysokim oprocentowaniem i nie podejmować żadnej gotówki. Po roku na pewno odłożysz już pokaźną sumę, która dodatkowo wzrośnie dzięki oprocentowaniu.