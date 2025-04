Gorące lato we wrześniu? My jesteśmy na tak! Na postawie raportu przygotowanego przez wyszukiwarkę i porównywarkę cen hoteli trivago.pl przygotowałyśmy zestawienie 5 ciepłych miast w Europie, w których we wrześniu zdążycie jeszcze wykąpać się w morzu.

1. Korfu (Grecja)

fot: Dom Ridley, Korfu, Stare Miasto

Uśmiechnięci Grecy, piękna pogoda i tradycyjna kuchnia. Czy to brzmi wystarczająco zachęcająco? Korfu to wyspa, która należy do Archipelagu Wysp Jońskich. Jest położona u wybrzeży Albanii i słynie z przepięknych, piaszczystych plaż oraz turkusowej i ciepłej (nawet we wrześniu) wody.

Będąc na Korfu, warto odwiedzić pełne wąskich uliczek stare miasto i pochodzący z XIII wieku klasztor - Monastyr Theotokou. Ta niewielka wyspa, posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę noclegową. Znajdziecie tam wiele hoteli z romantycznym widokiem na morze. Co ciekawe to jedno z najtańszych (pod względem noclegów) miejsc w Grecji. W 4 gwiazdkowym hotelu możecie przenocować już od 325 zł.

Ciekawostka dla miłośników literatury: część akcji "Odysei“ Homera opisuje wydarzenia właśnie na tle wyspy Korfu.

2. Porto (Portugalia)

fot: materiały prasowe trivago.pl/fotolia

To portugalskie miasto zachwyca położeniem - leży nad Oceanem Atlantyckim i rzeką Douro. Kolorowa zabudowa miasta, które jest położone na skalistym wzgórzu, nadaje miejscu niepowtarzalnego uroku. Zobaczycie tam przede wszystkim tradycyjne, portugalskie dzielnice o wąskich uliczkach. Będąc w tym mieście, warto wybrać się na wzniesiony (uwaga!) na wysokości 45 metrów most - Ponte Dom Luis I, z którego rozpościera się niesamowity widok. Most ten łączy miasto z Vila Nova de Gaia, miejscem, gdzie produkuje się słynne wino porto.

We wrześniu możecie poczuć tam pełnię lata, temperatura powietrza jest na poziomie 26-28 stopni Celsjusza.

3. Alicante (Hiszpania)



fot: materiały prasowe trivago.pl/fotolia

Alicante to historyczne miasto portowe, które jest położone na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, nad Morzem Śródziemnym. Wrześniowa pogoda (z temperaturą w granicach 28-30 stopni Celsjusza) sprzyja wypoczynkowi na plaży i kąpielom w morzu! Alicante to podobno najbardziej nasłonecznione miasto na wybrzeżu w Hiszpanii.

Po ustąpieniu upałów, w godzinach popołudniowych, warto odwiedzić, pełen ciasnych uliczek, stary rynek miasta (Casco Antiguo) z architekturą z lat 70. To właśnie w tym miejscu koncentruje się nocne życie miasta. Jego symbolem jest zamek Santa Barbara, który znajduje się na wzniesieniu (kształtem przypominającego ludzką twarz).

4. Split, Chorwacja

fot. materiały prasowe trivago.pl/fotolia

Split to miasto i port, leżące na niewielkim półwyspie, nad Morzem Adriatyckim. Oprócz wypoczynku na plaży i kąpieli wodnych warto zwiedzić samo miasto. Jego historia sięga czasów starożytnych. Już za panowania Rzymian to miejsce było znane jako kąpielisko. Obecnie przechadzając się ulicami miasta, można dostrzec wpływy kultury tamtych czasów.

Obowiązkowym punktem wycieczki jest starówki. Znajdują się tam najważniejsze atrakcje miasta: pałac Dioklecjana, katedra św. Dujama, ruchliwy port pasażerski oraz nadmorska promenada z kawiarniami i restauracjami!

5. Genua, Włochy

fot: materiały prasowe trivago.pl/fotolia

Genua to idealne miejsce na połączenie aktywnego wypoczynku z odpoczynkiem na plaży. Miasto leży nad Morzem Śródziemnym, a temperatura powietrza we wrześniu waha się od 26 do 30 stopni Celsjusza. Bliskość miejskich i tych znajdujących się za miastem plaż pozwala na pełen relaks.

Co warto zwiedzić w Genui? Stare miasto jest miejscem, które łączy antyczną przeszłość ze współczesnością. Wieczorami możecie spacerować wąskimi uliczkami, do których praktycznie nie dociera światło słoneczne. Warto odwiedzić również dawne pałace i budowle sakralne - obecnie w wielu z nich znajdują się muzea.

