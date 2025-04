Wreszcie wywalczyłaś sobie urlop w pracy, już gorączkowo zaczynasz rozmyślać o tych wspaniałych wakacjach, które czekają Ciebie w jakimś ciepłym kraju. Całe dnie spędzasz w centrach handlowych poszukując najzwiewniejszych sukienek i pięknych bikini. Marzysz nocami o plaży i kąpielach w błękitnym morzu. A tu nagle… stwierdzasz z rozpaczą, że właśnie na czas wywalczonego terminu urlopu, będziesz niedysponowana. I jak w takim momencie powiedzieć, że miesiączka jest tym, z czego kobieta winna być dumna i co powinno napawać ją radością?!

Dobry sposób na spokojne wakacje

Faktycznie nasze babki, a może nawet i jeszcze nasze mamy mogły w obliczu podobnej sytuacji jedynie załamać ręce i pogodzić się ze swoim losem. My już na szczęście nie mamy takiego problemu, choć nie dotyczy to wszystkich Pań. Lekarstwem na całe zło są oczywiście środki antykoncepcyjne, a mówiąc dokładniej pigułki antykoncepcyjne, plastry czy też krążki.

Nie jest chyba tajemnicą dla żadnej z nas, że stosowanie antykoncepcji hormonalnej ustawia nasz organizm w taki sposób, że nie do chodzi do miesiączki. Zwykle przyjmujemy tabletki przez trzy tygodnie, a następnie robimy tydzień przerwy – wówczas występuje okres. Jednak raz na jakiś czas możemy troszkę poinstruować naszym ciałem i przesunąć termin miesiączki o następny cykl. Wówczas należy po trzech tygodniach zalecanego przyjmowania środków antykoncepcyjnych, rozpocząć natychmiast kolejne opakowanie/założyć następny plaster/włożyć kolejny krążek. W większości wypadków nie ma to żadnego wpływu na zdrowie ani samopoczucie kobiety.

O czym warto pamiętać

Pamiętajcie jednak, że podobne przekręty nie wychodzą od razu ani za każdym razem. Wszystko zależy od organizmu kobiety. Kiedy zaczynasz dopiero przyjmować antykoncepcję hormonalną, musisz się liczyć z tym, że okres i tak wystąpi, mimo że rozpoczniesz kolejne opakowanie tabletek. Są też kobiety, które w ogóle narzekają na plamienia podczas przyjmowania antykoncepcji tego typu, one również powinny przygotować się na niemiłą niespodziankę.

Jeśli jednak wcześniej już próbowałaś przesuwać termin miesiączki i nie miałaś z tym żadnego problemu, to także i tym razem nie powinno nic się wydarzyć. Okres wystąpi, tylko że później. Miesiączka może pojawić się dopiero w 2 albo 3 dni od odstawienia tabletek/plastrów/krążka. Jednak nie powinny wystąpić żadne bóle czy też inne uboczne dolegliwości.

Nie dla każdej

Jednak nie każda kobieta może stosować podobną metodę przesuwania miesiączki. Jeżeli Twój ginekolog stwierdzi u Ciebie problemy wynikające ze stosowania tego typu antykoncepcji, nie powinnaś ryzykować. Nie przedłużaj okresu przyjmowania tabletek, trzymaj się ściśle programu. Skutki mogą być bowiem bardzo groźne dla twojego zdrowia, a nawet i życia.