Kreta

Jest to piąta co do wielkości wyspa Morza Śródziemnego i największa wyspa Grecka, która jest długa (ma 260 km długości) i wąska (ma od 12 do 60 km szerokości).

Kreta leży na południowy-wschód od Peloponezu, mniej więcej w równej odległości od Azji, Europy i Afryki. Styka tam klimat śródziemnomorski, kontynentalny i afrykański, to daje średnią roczną temperaturą powietrza osiągającą 20 stopni Celsjusza, latem jednak temperatury są znacznie wyższe i dochodzą do 38 stopni Celsjusza.