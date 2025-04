Dzisiaj przygotowałyśmy dla was zestawienie 10 miast, które warto zobaczyć chociaż raz w życiu. Zobaczcie, jakie miejsca znalazły się na naszej liście.

1. Fenghuang (Chiny)

To starożytne miasto, które w 2008 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Miasto usytuowane jest w górach i leży nad rzeką Tuo Jiang, które otacza je z dwóch stron. To antyczne miejsce słynie z naturalnego piękna i znikomego wpływu nowoczesnych Chin.

2. Mostar (Bośnia i Hercegowina)

To miasto leżące nad rzeką Neretwą, przy drodze, która wiedzie z Dubrownika do Sarajewa. Najważniejszy zabytek miasta, Stary Most, który pochodzi z 1566 roku, został odbudowany w 2004 roku po zniszczeniach wojennych. W 2005 roku wpisano go na listę światowego dziedzictwa kulturowego. Czerpiąc korzyści z klimatu śródziemnomorskiego, Mostar stał się popularnym kierunkiem na Bałkanach.

3. Wielkie Tyrnowo (Bułgaria)

To średniowieczne miasto leży nad rzeką Jantrą. Miłośnicy gór również znajdą tutaj ukojenie, przechadzając się po pasmach Starej Płaniny. Wielkie Tyrnowo położone jest na trzech wzgórzach – Carevec, Trapezica i Sveta Gora. To jedno z najstarszych miast Bułgarii, cieszące się wieloma zabytkami; dawny kompleks twierdzy Carewec, malownicza cerkiew na wzgórzu Trapezica, czy choćby zajazd Hadżi Nikoły z połowy XIX wieku.

4. Nowy Sad (Serbia)

Miasto leży nad rzeką Dunaj, w północnej Serbii, na rozdrożu pomiędzy Europą centralną i wschodnią. To drugie pod względem liczby mieszkańców i wielkości miasto Serbii. Słynie z jednego z większych festiwali muzyczynych w Europie – EXIT - mający miejsce co roku w lipcu.

5. Pingyao (Chiny)

To niewielkie starożytne miasteczko, które znalazło się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miejsce słynie ze starego miasta, które jest otoczone murami. W Pingyao można przechadzać się wąskimi i małymi uliczkami, po drodze podziwiając tradycyjną, chińską architekturę. W mieście znajdziemy około 400 budynków z czasów dynastii Ming i Qing, czyli z XIV i XVII wieku.

6. Sybin (Rumunia)

To zabytkowe miasto położone w środkowej Rumunii, nad rzeką Cibin, u podnóża Gór Fagaraskich. Podczas pobytu warto odwiedzić Stare Miasto pełne kościołów i cerkwi, jak również warto zwrócić uwagę na rzemieślniczą architekturę miejską. Sybin słynie również z Piata Mare, największego placu miasta. Z kolei, na placu Huet znajdziemy najstarsze fortyfikacje miasta i wiele gotyckich budynków.

7. Pecz (Węgry)

Pecz to piąte co do wielkości miasto Węgier, leży na zboczach gór Mecsek. W mieście znajdziemy liczne muzea i meczety. To zabytkowe miasto i jedno z najstarszych miejsc na Węgrzech. Cmentarz wczesnochrześcijański znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO w 200o roku.

8. Wayanad (Indie)

To jeden z najbardziej wysuniętych na północ regionów Kreali, w Indiach. Wayanad jest pełen wzgórz, wodospadów i plantacji. Popularne są wycieczki na Safari - istny raj natury! Słynną atrakcją turystyczna jest rejs statkiem po rzece.

9. Dali (Chiny)

Miasto znajduje się w południowo-zachodnich Chinach, nad jeziorem Er Hai. Dali jest otoczony z trzech stron górami Cang Shan, o wysokości 4000 metrów. Miejsce słynie z przepięknego starego miasta. Całe miasto jest częściowo otoczone średniowiecznym murem z bramami na północnym i południowym krańcu. Dali słynie również z niezwykle klimatycznych kawiarni.

10. Suzdal (Rosja)

Suzdal znajduje się 40 km na wschód od Włodzimierza, leży nad rzeką Kamienką. W mieście można zobaczyć wiele drewnianych chat i cerkwi. Suzdal to miasto-skansen. Do najsłynniejszych zabytków należą: drewniana cerkiew Świętego Mikołaja, cerkiew św. Jana Chrzciciela i monaster Świętego Aleksandra.

Na podstawie informacji prasowej trivago.pl

