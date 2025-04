Jeśli jesteś właśnie trakcie szaleństwa przygotowań do wesela, a wybór miejsca na wyjątkową podróż poślubną jeszcze przed tobą. Ten ranking jest dla Ciebie!

Reklama

5 zaskakujących miejsc na podróż poślubną:

1. Szkocja i Hebrydy (Wielka Brytania)

Już po kilkudziesięciu minutach jazdy samochodem od stolicy Szkocji krajobraz zaczyna się wyraźnie zmieniać. Oczom podróżników ukazują się wzgórza Highlandów, w których ukryte są dziesiątki malowniczych jezior oraz urokliwych domków do wynajęcia takich jak ten na zdjęciu. Po kilku dniach spędzonych na wspinaczce często po prawie bezludnych szlakach, warto wyruszyć w dalszą drogę ku krańcowi Zjednoczonego Królestwa. Tam gdzie kończy się stały ląd, rozpoczynają się dziesiątki maleńkich, rozsianych po całym wybrzeżu wysepek. Koniecznie odwiedzić trzeba wyspy Lewis and Harris, które uznawane są za najpiękniejsze w Europie.

2. Wyspy Cooka

Mało jest miejsc na świecie oddalonych od Polski o więcej niż 20 tys. kilometrów. Położone na środku Oceanu Spokojnego Wyspy Cooka są jednak warte spędzenia 1,5 doby w samolocie. Wbrew pozorom podróż poślubna na Rarotondze - największej z wysp archipelagu, nie jest również nieosiągalna cenowo. Najtańsze bilety lotnicze z Europy z przesiadkami w Los Angeles lub Singapurze oraz nowozelandzkim Wellington można kupić za ok. 4000zł w jedną stronę.

3. Islandia

Od niedawna na wulkaniczną Islandię dostać się można dzięki bezpośredniemu połączeniu lotniczemu jednego z tanich przewoźników. Wyspa daje wyjątkową możliwość przebywania w otoczeniu przyrody, której nie spotkamy nigdzie indziej w Europie – wulkanicznych pustkowi, rzek pełnych ryb, wodospadów oraz gorących źródeł. Aby w pełni cieszyć się islandzką ciszą, noclegu warto poszukać na farmach oddalonych nieco od głównej drogi. Będzie to jedyna w swoim rodzaju okazja nocowania w otoczeniu wulkanów.

4. Ryga (Łotwa)

Jeśli Wasz budżet pozwala na romantyczną wyprawę w granicach Europy, a Paryż wydaje się być zbyt oczywisty, ciekawą alternatywę stanowić może stolica Łotwy – Ryga. Jest to miasto, które nigdy nie śpi. Do Rygi dotrzeć można na wiele sposobów – własnym samochodem, rejsowym autokarem lub bezpośrednim połączeniem lotniczym. Koszt wynajmu eleganckiej kawalerki w centrum Rygi dla dwóch osób to ok. 170 zł za dobę.

5. Filipiny

Filipiny nazywane są często azjatyckim przyczółkiem chrześcijaństwa. Niektórzy mówią o nich też, jako o kraju tysięcy wysp. Wynajęcie drewnianego domu w zaciszu jednej z nich daje nowożeńcom gwarancję spędzenia podróży poślubnej tylko we dwoje. Kiedy już nacieszycie się sobą warto udać się na wycieczkę na Palawan słynącą z niesamowitych widoków i jedynej w swoim rodzaju podziemnej rzeki Puerto Princesa. W pobliżu znajduje się również Archipelag Bacuit będący swoistym labiryntem wysepek porośniętych dżunglą, pełnych malowniczych plaż.

Na podstawie informacji prasowej HomeToGo

Reklama

Więcej podróżniczych inspiracji:

Kto odpowiada za kradzież na wakacjach Polki.pl w podróży - Izrael 5 sposobów na nudę w aucie