POPRZEDNIA

6 z 6

NASTĘPNA fot. ImaxTree/ AgencjaFree

1. Góra od kostiumu H&M, cena, ok. 59,90 zł; 2. Dół od kostiumu H&M, cena, ok. 59,90 zł; 3. Strój jednoczęściowy Zara, cena, ok. 99,90 zł