Sukienka z nowej kolekcji Zary podbija sieć. Błyskawicznie się wyprzedaje

fot. Materiały prasowe

Nowa kolekcja jest już dostępna we wszystkich sklepach Zary. To świeża porcja modowych hitów na nadchodzący sezon.

Tym razem serca internautek skradła wzorzysta sukienka z Zary. Nie ma w tym nic dziwnego, bo sukienki z Zary zawsze cieszą się wielką popularnością. Chętnie noszą je kobiety na całym świecie, również influencerki, celebrytki, a nawet... arystokratki (zobacz: Księżna Kate w sukience z Zary). Jak zatem wygląda i ile kosztuje nowy hit tej hiszpańskiej sieciówki?

Sukienka z Zary hitem Instagrama. Ile kosztuje?

Nowy bestsellerem z Zary jest sukienka z kolekcji zapowiadającej trendy na wiosnę 2020. Ten krój jest odpowiedni dla kobiet o niemal każdej sylwetce. Jedynie kobie z bardzo dużym biustem powinny się zastanowić dwa razy przez jej zakupem.

Sukienka sięga do połowy uda, ma długie rękawy z podkreślonymi ramionami i pasek w talii. Na uwagę zasługuje oryginalny print w kwiatki, a także dekoracyjne guziki.

Model jest dostępny w rozmiarach od XS do XXL. Z zakupem warto się pospieszyć, ponieważ sukienka zyskuje coraz większą popularność na Instagramie. Oznacza to, że najbardziej pożądane rozmiary mogą zaraz zniknąć. Sukienkę można kupić w sklepach stacjonarnych oraz przez internet. Cena to 249,00 zł.

Jak nosić tę modną sukienkę z Zary? Zimą będzie świetnie wyglądała z kozakami za kolano i kurtką typu futerko. Kiedy za oknami zrobi się cieplej, kozaki będzie można zamienić na czółenka, szpilki lub... sneakersy. Na górę można włożyć skórzaną kurtkę typu ramoneska lub hitową jeansową katanę.

