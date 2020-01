Nowa kolekcja w Zarze: 4 rzeczy, które warto kupić na wiosnę

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Wciąż trwają zimowe wyprzedaże, lecz w sklepach powoli pojawiają nowe kolekcje Popularna hiszpańska sieciówka ruszyła z ofertą na nowy sezon. W Zarze pojawiły się ubrania i dodatki, które są pierwszymi zwiastunami trendów na wiosnę 2020. Spośród najnowszych propozycji marki wybrałyśmy 4 rzeczy, które warto kupić już teraz, ponieważ wkrótce mogą zniknąć z półek. Te ubrania i dodatki z Zary mają potencjał stać się bestsellerami!

Surdut w panterkę, cena ok. 249,00 zł

Trend na animal print nie wychodzi z mody. Wiele wskazuje na to, że zostanie z nami również na sezon wiosna-lato 2020. Nadal będziemy nosić rzeczy w wężową skórę, zeberkę i panterkę. To właśnie ten ostatni wzór wciąż będzie hitem. Nasza propozycja to stylowy surdut z Zary. Ma podkreślone ramiona, złote guziki i kieszenie z klapami. Męski krój przełamany jest kobiecym, drapieżnym wzorem. Można go nosić na dwa sposoby - jako marynarkę lub jako miniskukienkę. W tej drugiej wersji jest bardzo sexy!

Legginsy z ekoskóry, cena ok. 89,90 zł

Alternatywa dla eleganckich spodni, jeansów i cygaretek. Legginsy ze sztucznej skóry będą pasować do wielu stylizacji. Można je nosić do zestawów biurowych w połączeniu ze szpilkami i koszulą, jak również do stylizacji casual z trampkami i sportowymi bluzami. Ich wielką zaletą jest neutralny kolor- odcień nude, który pasuje do wszystkiego.

Plisowany kombinezon, cena ok. 299,00 zł

Absolutny hit, który może wyprzedać się w ekspresowym tempie. Kombinezon o luźnym kroju z koszulową górą i plisowanymi spodniami. Ozdobny pasek z zatrzaskami doskonale podkreśla talię. To niezwykle oryginalna rzecz, na którą warto się skusić. Sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjście.

Mokasyny, cena ok. 159,00 zł

Nie masz jeszcze stylowych mokasynów? To błąd! Te eleganckie buty można nosić na wiele sposobów. Najmodniej jest zestawiać je z sięgającymi do kostek jeansami typu mom's jeans. Świetnie wyglądają też jako dodatek do cygaretek. Model z Zary został ozdobiony chwostem i ćwiekami, lecz nam najbardziej podoba się tłoczenie przypominające egzotyczną skórę.

