6 hitów z ostatnich dni wyprzedaży w Zarze. Ceny do 39 zł!

fot. Adobe Stock

Niestety jesienno-zimowe wyprzedaże dobiegają końca. Na kolejne zakupowe okazje będzie trzeba zaczekać do czerwca, gdy rozpoczną się obniżki cen ubrań i dodatków z kolekcji wiosenno-letnich.

My musimy się przyznać, że właśnie teraz najbardziej lubimy kupować na wyprzedażach. Dlaczego? Powody są dwa. Pierwszy to oczywiście atrakcyjne ceny, spódnicę z pierwszego zdjęcia mamy na oku od dawna. Drugi to znacznie mniejsze tłumy w sklepach - jeżeli oczywiście kupujemy w sklepach stacjonarnych.

Zobaczcie, jakie perełki możecie jeszcze znaleźć w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym jednej z najpopularniejszych sieciówek na świecie.

1. Spódnica w kwiaty Zara, cena ze 139 zł na 39,90 zł

Spódnica midi o luźnym kroju, z seksownym rozcięciem z przodu i tyłu. Będzie idealną podstawą wiosenno-letnich stylizacji. Zimą możesz nosić ją z kozakami i grubym swetrem (jak na zdjęciu). Wiosną i latem zestaw ją z balerinami i luźnym topem na cienkich ramiączkach.



fot. Materiały prasowe

2. Bluzka w kwiaty Zara, cena ze 109 zł na 29,90 zł

Romantyczna bluzka o luźnym kroju i zaznaczonej talii. Ma dekolt w serek oraz rękaw o długości poniżej łokcia z wykończeniem w gumkę. Uroku dodaje jej ozdobna falbanka - na wysokości ramion i po bokach.

Jak ją nosić? Z luźnymi dżinsami, szortami z podwyższonym stanem lub ołówkową spódnicą.



fot. Materiały prasowe

3. Spodnie w kratę Zara, cena ze 139 zł na 39,90 zł

Krata to ponadczasowy wzór, który regularnie pojawia się w trendach. Z tego powodu warto mieć w swojej szafie kilka ubrań zdobionych tym printem.

My proponujemy ci spodnie o dopasowanym kroju, które będą idealne do pracy. Wystarczy, że zestawisz je z biała koszula oversize i wygodnymi mokasynami.



fot. Materiały prasowe

4. Bluzka w zwierzęcy deseń Zara, cena ze 109 zł na 29,90 zł

Biało-czarna bluzka o luźnym kroju, z wcięciem na wysokości talii i dekoltem w serek to wyprzedażowa perełka. Jest bardzo kobieca, ale również elegancka i niezwykle stylowa. My planujemy nosić ją ze spodniami culotte i wygodnymi balerinami.



fot. Materiały prasowe

5. Cienki kardigan Zara, cena z 99,90 zł na 29,90 zł

Kardigan wykonany z cienkiej tkaniny to idealne rozwiązanie na początek wiosny i chłodniejsze letnie dni. Zawsze będziesz mogła wrzucić go do torebki i założyć gdy zrobi się chłodniej.



fot. Materiały prasowe

6. Spódnico-spodnie w zwierzęcy wzór Zara, cena ze 139 zł na 39,90 zł

Spódnico-spodnie to zapomniany element garderoby, ale model dostępny w Zarze bardzo przypadł nam do gustu i dodatkowo znakomicie wpisuje się w najnowsze trendy.

Jesienią i zimą będziesz mogła nosić je z kozakami na stabilnym słupku i luźnym golfem. Wiosną i latem zestaw je z klapkami i lnianą koszulą.



fot. Materiały prasowe

Poniżej znajdziesz więcej modnych ubrań i dodatków z Zary: