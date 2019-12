Kardigan to rodzaj dzianinowego swetra, który z przodu zapinany jest na guziki lub zamek. Zwykle nie ma kołnierza. Kardigany są elementem wielu jesienno-zimowych stylizacji. Można je nosić do spodni, sukienek i spódnic. Pasują do stylu casualowego. Podpowiadamy, jakie kardigany są teraz najmodniejsze!