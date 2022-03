fot. Adobe Stock, Artem Markin

Zainteresowanie taką formą ozdabiania ciała z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Tatuaż damski rękaw może być piękną kompozycją, która nie tylko będzie zdobić ciało, ale też odzwierciedli osobowość i przekonania.

„Rękaw”, czyli tatuaż zajmujący całą rękę (od ramienia aż do dłoni) w kobiecym wydaniu potrafi inspirować i wyglądać bardzo efektownie. Wiele zależy od wzoru, stopnia zagęszczenia tatuażu oraz doboru kolorów.

Kilka lat temu był raczej domeną mężczyzn, dziś wiele kobiet decyduje się na duże tatuaże pokrywające szczelnie całą rękę (lub ręce). Najczęściej nie jest to pierwszy tatuaż, tylko któryś z kolei. Tatuaż rękaw pokrywa większość powierzchni skóry ręki od ramienia aż do nadgarstka, niekiedy schodząc też na wierzch dłoni. Wzory zazwyczaj tworzą całość, stąd nazwa.

Będąc w studio możesz wybrać z katalogu gotowy projekt lub zlecić zaprojektowanie tatuażu specjalnie dla siebie. Tatuaż rękaw może stanowić całość (np. róże, mandala, koronka), jak również być połączeniem kilku różnych rysunków. Kolejną decyzją, będzie kolor tatuażu - możesz zdecydować się na wersję w kolorze lub wybrać opcję monochromatyczną – czarny tusz, kontury i cienie.



W zależności od szczegółowości wzoru, ilości detali oraz zagęszczenia malunków na ciele, wytatuowanie rękawa może zająć kilka wielogodzinnych sesji, dlatego od rozpoczęcia projektu, aż do ukończenia może minąć kilka miesięcy. W ten czas trzeba też wliczyć przerwy na gojenie się poszczególnych partii tatuażu. Ozdabianie tak dużej partii ciała jest wysiłkiem dla organizmu i należy to robić na raty.

Tak, jak przy każdym tatuażu – boli w zależności od indywidualnego progu bólu. Jedna osoba może spokojnie znieść wielogodzinną sesję tatuowania, dla innej będzie to zbyt duży dyskomfort. Wiele zależy również od miejsca. W przypadku ręki najbardziej bolesne miejsca do tatuowania to: wewnętrzna strona bicepsa, zgięcie ręki i nadgarstek od wewnątrz (w tych miejscach skóra jest cienka i wrażliwa). U kobiet odczuwanie bólu może się też różnić w zależność od dnia cyklu miesiączkowego - lekarze uważają, że najlepiej znosimy ból tuż po miesiączce.

To bardzo indywidualne. U niektórych mały wzór będzie się goił trzy tygodnie, u innych duży tatuaż zagoi się w niecały tydzień. Na pewno warto stosować się do zaleceń tatuatora i przestrzegać higieny. Regenerację naskórka przyspieszą m.in. specjalnie kremy natłuszczające. Na czas gojenia należy unikać ekspozycji na słońce oraz długich kąpieli.

Koszt zrobienia tatuażu zależy głównie od:

studia tatuażu, z którego usług korzystasz;

gęstości tatuażu na ręku i jego wielkości;

stopnia skomplikowania wzoru;

ilości i czasu sesji.

Cena za tatuaż rękaw damski to min. 2500zł.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.07.20219

