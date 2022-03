Jaki napis wybrać na tatuaż? Inspirujące teksty, które nigdy się nie znudzą

fot. Adobe Stock, Wiktoria Matynia

Marzy ci się tatuaż, ale nie chcesz, żeby rzucał się w oczy? A może chcesz kolejny do kolekcji i szukasz pomysłu na coś nowego? W ostatnim czasie popularne jest tatuowanie inspirujących sentencji i wybranych słów. Zaletą takiej formy tatuażu jest możliwość wyrażenia siebie, ale w dyskretny sposób. To też opcja na upamiętnienie czegoś ważnego. Kobiety chętnie umieszczają na swoim ciele motywujące cytaty, motto życiowe, słowa, ale też pojedyncze litery i cyfry.

Gdzie najlepiej zrobić tatuaż napis i jaką czcionkę wybrać?

Tatuaż napis najczęściej wykonuje się na szyi, obojczyku, przedramieniu, klatce piersiowej, stopie i plecach. Oprócz samego miejsca i treści, warto pomyśleć również nad rozmiarem oraz fontem, czyli czcionką, w jakim będzie zrobiony. Tutaj masz morze opcji do wyboru – od tych klasycznych, po bardzo fantazyjne i ozdobne style. Możesz na własną rękę poszukać i pójść z gotowym już projektem lub poprosić o pomoc tatuatora, który zaproponuje wszystkie, najlepsze możliwe opcje. Jeśli brakuje ci pomysłu lub szukasz dodatkowych inspiracji, przy okazji zapytaj, jaki napis na tatuaż proponuje.

Tatuaż napis – inspiracje

Tatuaż w formie napisu musi być przede wszystkim zgodny z twoimi przekonaniami oraz być z tobą spójny, szczególnie jeśli decydujesz się na słynne motto lub cytat. Możesz oczywiście sugerować się modą i czerpać pomysły od innych, jednak fajnie, jeśli to, co tatuujesz na swoim ciele, ma jakieś znaczenie dla ciebie. Inni nie muszą go rozumieć, ważne, że ty będziesz wiedziała, co się za nim kryje.

Tatuaż na udzie: wszystko, co warto wiedzieć przed podjęciem decyzji. 10 pomysłów na wzór

Jakie napisy na tatuaż najczęściej wybierają kobiety?

Ważne daty - ślubu, rocznicy, narodzin dziecka;

imiona - dzieci, partnera;

inspirujące cytaty odnoszące się do ich życia;

hasła związane z jakimś doświadczeniem życiowym;

znane sentencje;

wyrazy, które mają dla nich wyjątkową wartość.



Tatuujemy sobie napisy w różnych językach - najczęściej po angielsku, ale zdarzają się francuskie, hiszpańskie, włoskie i po łacinie. Oto lista najpopularniejszych haseł:

love yourself (kochaj siebie);

forever young (wiecznie młoda);

never lose your hope (nigdy nie trać nadziei);

keep smiling (dosłownie: nie przestawaj się uśmiechać, w wolnym tłum.: nie martw się);

only God can judge me (tylko Bóg może mnie osądzać);

love is everywhere (miłość jest wszędzie);

inhale love, exhale hate (wdychaj miłość, wydychaj hejt).

Również pojedyncze słowa cieszą się popularnością np. free, love, peace, life, live, hope.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.05.2019

