Jak bezpiecznie korzystać z sauny? Przeciwwskazania do sauny, łaźni i kąpieli parowej. Kiedy trzeba z niej zrezygnować?

fot. Adobe Stock, BillionPhotos.com

Przeciwwskazania do sauny dzieli się na bezwzględne i względne. Do bezwzględnych przeciwwskazań należą ciąża, choroba nowotworowa, zaburzenia termoregulacji, gorączka, a w przypadku sauny na podczerwień – rozrusznik serca. W pozostałych przypadkach lekarz może podjąć indywidualną decyzję o tym, czy jego pacjent może i jak powinien skorzystać z sauny, czy powinien się od wizyty w niej powstrzymać. Do jego zaleceń należy się bezwzględnie zastosować.

Spis treści:

Przeciwwskazaniami do sauny na podczerwień, zwanej też sauną karbonową, są:

wiek poniżej 16 lat,

ciąża ,

, osoby starsze chorujące na choroby serca, nadciśnienie, niedociśnienie, choroby przewlekłe, przyjmujące na stałe leki powinny najpierw skonsultować się z lekarzem i uzyskać jego zgodę na korzystanie z sauny na podczerwień,

osoby z metalowymi implantami, po wstawieniu endoprotezy powinny przed skorzystaniem z sauny skonsultować się z lekarzem,

stan po spożyciu alkoholu lub substancji narkotycznych,

lub substancji narkotycznych, świeże urazy stawów,

gorączka ,

, skłonność do krwawień,

choroba nowotworowa ,

, choroby zaburzające wydzielanie potu (anhydroza, stwardnienie rozsiane, cukrzyca z neuropatią),

rozrusznik serca.

Sauna sucha to inaczej sauna fińska, do której przeciwwskazania obejmują:

choroby układu krążenia,

padaczka ,

, choroba nowotworowa,

nadciśnienie,

nadczynność tarczycy ,

, kamica nerkowa,

stany zapalne,

miesiączka ,

, ciąża,

choroby zaburzające wydzielanie potu (anhydroza, stwardnienie rozsiane, cukrzyca z neuropatią),

(anhydroza, stwardnienie rozsiane, cukrzyca z neuropatią), wyraźna miażdżyca naczyń z uszkodzeniem różnych układów i narządów,

aktywna gruźlica,

zakaźne choroby skóry,

zakrzepica i skłonność do niej,

ciężka jaskra,

niektóre choroby psychiczne ,

, stan po spożyciu alkoholu lub substancji narkotycznych.

Przeciwwskazania do sauny mokrej, zwanej też łaźnią parową lub hammam obejmują:

choroby serca,

nadciśnienie,

niedociśnienie,

choroby nerek,

cukrzyca,

padaczka,

ciąża.

fot. Przeciwwskazania do sauny mokrej/ Adobe Stock, Minerva Studio

Jednorazowa wizyta w saunie powinna trwać ok. 5-15 minut, a całkowity czas nie powinien przekraczać 30 minut na dobę. Najbardziej skuteczne dla poprawy samopoczucia i w procesie uodpornienia organizmu jest korzystanie z sauny 2-3 razy w tygodniu.

Przed wejściem do sauny suchej i podczerwonej należy zdjąć wszelką metalową biżuterię, dokładnie umyć i osuszyć ciało. Po każdym wyjściu z sauny należy wziąć chłodny prysznic, kończąc opłukanie ciała wodą zimną. Następnie należy odpocząć około 15 minut, uzupełniając płyny (herbata ziołowa, zielona lub woda w temperaturze pokojowej).

Bezpieczną liczbę wejść do sauny, w czasie jednorazowego seansu, najlepiej ustalać biorąc pod uwagę wiek i stan zdrowia użytkownika. Dorośli mogą wracać do sauny 2 do 3 razy z zachowaniem przynajmniej 10-minutowych przerw. Osoby w podeszłym wieku i dzieci do 6. roku życia, przed decyzją o korzystaniu z sauny powinni zostać skonsultowani przez lekarza.

Przed planowanym seansem w saunie, należy unikać jedzenia posiłku na 2 godziny przed. Przed każdorazowym korzystaniem z nowego miejsca, gdzie znajduje się sauna, należy zapoznać się z instrukcją użytkowania oraz upewnić się, co do zasad bezpieczeństwa.

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 9.11.2007, korzystając z materiałów spaplanet.pl

Czytaj także:

Sauna na odchudzanie – pomaga schudnąć czy nie?

Olejki do sauny – jak i po co stosować?

Jak działa sauna do twarzy i jak używać, żeby skóra była piękna