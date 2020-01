Krem, który daje efekt jak filtr z Instagrama. Gdzie go kupisz i ile kosztuje?

fot. Adobe Stock

Idealna cera, zaraz obok pięknych włosów i paznokci, jest najczęściej wymieniana we wszystkich rankingach jako marzenie każdej kobiety (mowa oczywiście tylko o wyglądzie).

Dążenie do doskonale gładkiej skóry o jednolitym kolorycie staje się coraz łatwiejsze i szybsze do osiągnięcia, dzięki specjalnym produktom, które sprawiają, że niemal od razu wyglądamy lepiej - młodziej, bardziej świeżo i promiennie. Jednym z nich jest krem od koreańskiej marki Holika Holika.

Krem BB Holi Pop Glow, Holika Holika, cena 32 zł

To, czym się wyróżnia i co sprawia, że cera wygląda na piękną i zadbaną to ekstrakty z olejków, które zmieniają współczynnik załamania światła. Krem nie tylko ujednolica koloryt oraz koryguje większość niedoskonałości, ale także zapewnia efekt ślicznie rozświetlonej, wypoczętej skóry.

Jak każdy krem BB, krem Holika Holika ma również działanie pielęgnujące. Naturalny wyciąg z rokitnika, bogaty w witaminę A i E, pobudza regenerację naskórka oraz zwiększa odporność skóry przed czynnikami zewnętrznymi. Z kolei puder perłowy wygładza i rozjaśnia skórę, jednocześnie pochłaniając nadmiar sebum.

Krem BB od marki Holika Holika posiada unikalny składnik-Pollu Barrier, który chroni skórę przed zanieczyszczeniami powietrza. Nadaje się do każdego typu cery, ale polecany jest przede wszystkim tej szarej, zmęczonej, która potrzebuje natychmiastowego rozświetlenia.

Krem dostępny jest w jednym, uniwersalnym odcieniu, który dopasowuje się do indywidualnego koloru cery. Ogromnym plusem, podobnie jak we wszystkich koreańskich kremach BB, jest wysoka ochrona przeciwsłoneczna na poziomie SPF 30.

Krem BB Glow Holi Pop Holika Holika kosztuje 32 zł za 30 ml, jednak bardzo często można go kupić w promocyjnej cenie np. w internetowych drogeriach.

