Najlepszy krem BB - sprawdzamy 8 najpopularniejszych kremów BB

fot. Adobe Stock

Krem BB to jeden z tych kosmetyków, który prawdziwie zrewolucjonizował dziedzinę makijażu. I, być może dla większości z was będzie to zaskoczeniem, wcale nie pochodzi z krajów azjatyckich. Jego formuła została opracowana w latach 60. XX wieku przez niemiecką dermatolog dr Christinę Schrammek.

Początkowo krem BB stosowany był do łagodzenia podrażnień skóry i kamuflowania zaczerwienień po zabiegach chirurgii laserowej.

Dwadzieścia lat później, w latach 80., krem pojawił się w Azji. Kosmetyk, który leczy i kryje niedoskonałości skóry w mig podbił serca Koreanek i Japonek, znanych z dążenia do idealnej cery. Teraz kremy BB znaleźć można w większości drogerii. Pochwalić się mogą nim również nasze rodzime marki. Jak wypadają na tle azjatyckiej konkurencji?

Co to jest krem BB?

Krem BB łączy w sobie dobroczynne właściwości podkładu, kremu nawilżającego, korektora i kremu z filtrem UV. Oprócz nawilżania skóry i ujednolicenia jej kolorytu, kremy BB jak nic innego potrafią dodać jej blasku i zdrowego wyglądu. Wiele z nich ma również dodatkowe działanie łagodzące, regenerujące, przeciwzmarszczkowe lub przeciwtrądzikowe.

Zalety każdego kremu BB:

dodaje skórze blasku,

wyrównuje jej koloryt,

maskuje niedoskonałości,

nawilża i odżywia,

chroni przez promieniowaniem UV.

Analiza składu kremu BB

Najlepszy krem BB to taki, który ma dobrze przemyślany skład. Po pierwsze powinien zawierać jak najwięcej składników nawilżających i rozświetlających skórę - kwas hialuronowy, wyciąg z miłorzębu japońskiego, olejek ze słodkich migdałów, witaminą C oraz łagodzących - alantoinę, ekstrakt z owca, ryżu.

Pamiętaj, że oryginalny krem BB zawiera silikony - to one odpowiedzialne są za gładkość i maskowanie niedoskonałości. Krótko mówiąc, za dobre „przyleganie" kremu do skóry. Krem powinien także zawierać filtry UV - ich wartość najczęściej waha się między SPF 15 a SPF 50.

Jak dobrać krem BB?

Krem BB powinien być przede wszystkim dopasowanych do naszego typu skóry (normalnej, mieszanej, tłustej, suchej). To niezwykle ważne, bo na przykład na skórze tłustej i mieszanej, najlepiej sprawdzą się kremy lekkie, oparte na naturalnych składnikach.

Skóra sucha z kolei woli kremy o wodnistej formule i z dużą dawką składników nawilżających. Masz skłonność do zapychania porów? Nie wybieraj kremów z dużą ilością silikonów.

Drugim ważnym aspektem jest wybranie odpowiedniego odcienia. Większość kremów azjatyckich ma bardzo ograniczoną gamę (często jest to tylko jeden kolor), ale pasują do większości karnacji (szczególnie słowiańskich).

Po trzecie ważny jest poziom krycia. I choć kremy BB nie kryją tak jak podkłady, to ich transparentność może być różna - od delikatnej, przez średnią aż do mocnej. Pamiętaj jednak, że krem BB nie zakamufluje bardzo widocznych niedoskonałości takich jak krostki czy silne przebarwienia.

8 najpopularniejszych kremów BB

Wybrałyśmy 8 produktów - większość z nich jest do kupienia w popularnych drogeriach. Oddzielnie wyróżniłyśmy poziom krycia (charakterystyczny dla kremów BB), filtr UV i dostępność kolorów.

1. Krem BB + baza, Pupa, cena 76,90 zł za 50 ml

Krem zawiera wyciąg z hibiskusa, który posiada właściwości odświeżające i wygładzające oraz zapobiega zaczerwienieniom. Ma nieco gęstszą konsystencję niż inne kremy BB, więc do jego nakładania najlepiej wykorzystać zwilżoną gąbkę do makijażu.

Filtr słoneczny: SPF 20.

Poziom krycia: wysoki.

Rodzaj cery: dla każdej, ale najlepiej sprawdzi się przy suchej i mieszanej skórze.

Dostępne kolory: 01 Nude (ciemniejszy niż klasyczne kremy dla jasnych karnacji), 02 Sand.

Skład: Aqua, Dimethicone, Isododecane, Silica, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Zinc Oxide, Butylene Gluycol, Lauryl PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Dimethicone/PEG-10/15 Crosspolymer, Acrylates/Dimethicone Copolymer, Triethoxycaprylylsilane, Glycerin, Ethylglycerin, Dipropylene Glycol, Tocopherol, Parfum (Fragrance), Sodium Chloride, Sodium Citrate, BHT, Phenoxyethanol, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, [+/-(May Contain): CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77491, 77492, 77499 (Iron Oxides)].

2. Krem BB, Miya, cena 44,90 zł za 40 ml

Krem zawiera olej z nasion pomidora, który regeneruje i zwiększa elastyczność skóry, ekstrakt z rozmarynu i olejek ze słodkich migdałów, które odżywiają i wygładzają oraz kwas hialuronowy, który utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia. Krem nie zawiera silikonów, parafiny, PEG-ów, olejów mineralnych, parabenów.

Filtr słoneczny: SPF 30.

Poziom krycia: średni.

Rodzaj cery: polecany przede wszystkim skórze suchej, wrażliwej i normalnej.

Dostępne kolory: jasny, ciemny.

Skład: Aqua, Polyglyceryl-4 Laurate/Succinate, Propanediol Dicaprylate, Glycerin, Solanum Lycopersicum Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Isoamyl Laurate, C13-15 Alkane, Octyldodecanol, Propanediol, Cetyl Esters, Sorbitan Laurate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Ethylhexyl Triazone, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Diethyloamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Sodium Stearoyl Glutamate, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Microcrystalline Cellulose, Cellulose Gum, Sodium Hyaluronate, Jojoba Esters, Trihydroxystearin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Phytate, Alcohol, Xanthan Gum, Parfum, Alumina, Silica, Citric Acid, CI 77891, CI 77492, CI 77491, CI 77499.

3. Krem BB łagodzący, Vianek, cena 34 zł za 50 ml

Krem zawiera mnóstwo składników nawilżających m.in. ekstrakt z jeżówki purpurowej oraz alantoinę, która łagodzi wszelkie zaczerwienienia. Krem może być aplikowany samodzielnie lub stanowić bazę pod inne kosmetyki kolorowe.

Czym się wyróżnia? Zawiera tylko filtry fizyczne (tlenek cynku i dwutlenek tytanu), dzięki czemu chroni skórę wrażliwą i podrażnioną przed szkodliwym działaniem promieni UV.

Filtr słoneczny: SPF 15.

Poziom krycia: delikatny.

Rodzaj cery: idealny dla skóry suchej i wrażliwej.

Dostępne kolory: jasny, ciemny.

Skład: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Vitis Vinifera Seed Oil, Zinc Oxide, Helianthus Annus Seed Oil, Titanium Dioxide, Glycerin, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate, Glyceryl Stearate, CI 77492, Cetearyl Alcohol, Echinacea Purpurea Root Extract, Stearic Acid, Hydroxystearic Acid, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Xanthan Gum, Phytic Acid, Parfum, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, CI 77491, CI 77499, CI 77007, Citral, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool.

4. Krem BB Healthy Mix, Bourjois, cena 56 zł za 30 ml

Krem wzbogacony jest kompleksem witamin C, A, E i B5. Ma lekką i oddychającą formułę, która zapewnia nawilżenie skóry przez 24h.

Filtr słoneczny: SPF 15.

Poziom krycia: średni.

Rodzaj cery: sprawdzi się przy każdej karnacji.

Dostępne kolory: 01 light, 02 medium, 03 dark.

Skład: Aqua, Cyclopentasiloxane, Isononyl Isononanoate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cetyl Peg/Ppg-10/1 Dimethicone, Glycerin, Butylene Glycol, Magnesium Sulfate, Ascorbyl Glucoside, Bht, Bis-Peg/Ppg-14/14 Dimethicone, Boron Nitride, Dimethicone Crosspolymer, Disodium Edta, Disteardimonium Hectorite, Laureth-7, Lecithin, Mica, Panthenol, Pantolactone, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Polymethyl Methacrylate, Propylene Carbonate, Retinyl Palmitate, Silica, Silica Dimethyl Silylate, Sodium Potassium Aluminum Silicate, Synthetic Fluorphlogopite, Tin Oxide, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Triethoxycaprylylsilane, Vinyl Dimethicone/Methicone Silsesquioxane Crosspolymer, Xanthan Gum, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Parfum/Fragrance, Titanium Dioxide (Ci 77891), Iron Oxides (Ci 77491, Ci 77492, Ci 77499).

5. Krem BB upiększający 5 w 1, Garnier, cena 14,99 zł za 50 ml

Krem wzbogacony jest o pochodną witaminy C, znaną z właściwości antyoksydacyjnych i rozświetlających. Może być stosowany jako podkład, krem lub baza pod makijaż.

Filtr słoneczny: SPF 15.

Poziom krycia: średni.

Rodzaj cery: idealny dla każdej cery (do wyboru jest wersja dla suchej i tłustej skóry).

Dostępne kolory: jasny, średni, ciemny.

Skład: Aqua, Isononyl Isononanoate, Isohexadecane, Glycerin, Alcohol Denat., PEG-20 Methyl Glucose Sesquistearate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Methyl Glucose Sesquistearate, Cetyl Palmitate, Nylon-12, Cyclohexasiloxane, Propylene Glycol, Hydrogenated Polyisobutene, Stearyl Alcohol, Argilla/Magnesium Aluminum Silicate, Phenoxyethanol, Parfum/Fragrance, Caprylyl Glycol, Lithium Magnesium Sodium Silicate, Disodium EDTA, Linalool, Benzyl Salicylate, Limonene, Caffeine, Ascorbyl Glucoside, Benzyl Alcohol, Geraniol, Cellulose Acetate Butyrate, Polyphosphorylcholine Glycol Acrylate, Citral, Ammonium Polyacryldimethyltauramide/Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate, Polyvinyl Alcohol, Sodium Chloride, Butylene Glycol, Sodium Hyaluronate, [+/- May Contain Cl 77891/Titanium Dioxide, Cl 77491, Cl 77492, Cl 77499/Iron Oxides], (F.I.L. B47069/6).

6. Krem BB Super+ Beblesh Balm Orange, Skin 79, cena 99 zł

Krem zawiera Vital-V Complex, który szybko przywraca skórze równowagę, normalizuje jej mikroflorę i eliminuje wiele problemów dermatologicznych. Krem BB Skin 79 zawiera olej arganowy, słonecznikowy, sojowy i ryżowy oraz ekstrakt z cytryny, róży, owsa i rumianku. Ta mieszanka doskonale odżywia, nawilża i regeneruje skórę.

Filtr słoneczny: SPF 50.

Poziom krycia: wysoki.

Rodzaj cery: sprawdzi się przy każdej skórze.

Dostępne kolory: seria kremów BB Skin 79 składa się z 7 kolorów.

Skład: Water, Titanium Dioxide (77891), Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Dipropylene Glycol, Cyclohexasiloxane, Phenyl Trimethicone, Zinc Oxide (Ci 77947), Arbutin, Cetyl Peg/Ppg-10/1 Dimethicone, Dicaprylyl Carbonate, Sodium Chloride, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Glycerin, Hexyl Laurate, Isoamyl P-Methoxycinnamate, Polygryceryl-4 Isosterate, Iron Oxides (Ci 77492), Sorbitan Isosterate, Disterdimonium Hectorite, Dimethicone, Cetyl Dimethicone, Aluminum Hydroxide, Stearic Acid, Trihydroxystearin, Methylparaben, Chlorphenesin, Thriethoxycaprylylsilane, Fragrance(Parfum), Iron Oxides (Ci 77491), Iron Oxides (Ci 77499), Propylparaben, Disodium Edta, Adenosine, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Glycine Soja (Soybean) Oil, Tocopheryl Acetate, Helianthus Annuus Seed Oil, Getylene Glycol, Ethylhexyl Palmitate, Ascorbyl Tetraisopalimate, Bertholletia Excelsa Seed Oil, Hedera Helix Extract, Isopropyl Myristate, Royza Sativa (Rice) Bran Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Vinyl Dimethicone/Methicone Silsequioxane Crosspolymer, Ceramid Np, Tribehenin, Tocopheryl, Linoelic Acid, Retinol, Lycium Chinese Fruit Extract, Alkohol, Centella Asiatica Extract, Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Argania Spinosa Kernel Oil, Ascorbic Acid, Polypetide, Dehydroacetic Acid, Hydrogenated Lecithin, Hydrolyzed Collagen, Saussurea Involucrata Extract, Squalane, Trehalose, Ubiquinone, Vitex Agnus-Castus Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hordeum Vulgare Extract, Morus Alba Bark Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Avena Sativa Kernel Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Cornus Officinalis Fruit Extract, Pearl Powder, Phytosphingosine, Portulaca Oleracea Extract, Lecithin, Polmityol Tripeptide-1, Chamomilla Recutita Flower Extract, Citrus Grandis Peel Extract, Citrus Lemon Fruit Extract, Equisetum Arvense Extract, Glycylrrhiza Glabra Root Extract, Humulus Lupulus Extract, Pinus Sylvestris Bud Extract, Pinus Sylvestris Cone Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Thermus Thermophillus Ferment, Cyclodextrin, Caviar Extract.

7. Krem BB Prestige, It's Skin, cena 129 zł za 50 ml

Jego najważniejszą zaletą jest obecność ekstraktu ze śluzu ślimaka (na drugim miejscu w składzie), który regeneruje, napina skórę oraz wspomaga odnowę komórkową zmniejszając widoczność zmarszczek i poprawiając strukturę skóry.

Krem wykazuje także bardzo dobre właściwości przeciwtrądzikowe i naprawcze, dzięki czemu krem skutecznie walczy z niedoskonałościami cery.

Filtr słoneczny: SPF 25.

Poziom krycia: średnie.

Rodzaj cery: polecany przede wszystkim dla suchej, normalnej i mieszanej skóry.

Dostępne kolory: jeden uniwersalny.

Skład: Aqua, Snail Secretion Filtrate, Glycerin, Butylene Glycol, Titanium Dioxide, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Glycereth 26, Arbutin, Cyclomethicone, PEG- 10 Dimethicone, Cetearyl Alcohol, Glyceryl stearat Se, Polysorbate 60, Silica, Cyclopentasiloxane, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Phenoxyethanol, Polymethylmethacrylate, Iron Oxides (CI 77492), Sodium Polyacrylate, Synthetic Fluorphlogopite, Fragrance, Ethylhexyl Stearate, Chlorphenesin, dimethicone / vinyldimethicone crosspolymer, Tricholoma Matsutake Extract, Inulin Lauryl Carbamate, CI77491, CI 77499, CI 77492, Methicone, Grifola Frondosa Mycelium Ferment, Sh-Human Oligopeptide-1, Adenosine, Trideceth-6, Disodium EDTA.

8. Krem BB Signature Real Complete, Missha, cena 99 zł za 45 g

Krem wzbogacony jest o ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego, który pobudza mikrokrążenie oraz dobrze redukuje objawy zmęczenia - skóra zyskuje więc zdrowy, świetlisty wygląd.

Zawiera ceramidy, kwas hialuronowy oraz skwalan, dzięki czemu nie tylko intensywnie nawilża skórę, ale również bardzo dobrze regeneruje uszkodzoną barierę lipidową. Nie zawiera parabenów, oleju mineralnego oraz alkoholu. Jest odpowiedni nawet dla bardzo wrażliwej cery.

Filtr słoneczny: SPF 25.

Poziom krycia: wysokie.

Rodzaj cery: dla każdej skóry.

Dostępne kolory: cream 13, 21, 23.

Skład: Water, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Cyclopentasiloxane, Hydrogenated Polydecene, Hydrogenated Polyisobutene, Butylene Glycol, Propanediol, Phenyl Trimethicone, Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Arbutin, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Cyclohexasiloxane, Sodium Chloride, Polyglyceryl-4 Isostearate, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Methicone, Orbignya Oleifera Seed Oil, Sodium Hyaluronate, Mica, C12-15 Alkyl Benzoate, Ozokerite, Sorbitan Olivate, Alumina, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Hexyl Laurate, Disteardimonium Hectorite, Aluminum Hydroxide, Stearic Acid, Dimethicone/Methicone Copolymer, Tocopheryl Acetate, Propylene Carbonate, Hydrolyzed Collagen, Lysine, Histidine, Arginine, Aspartic Acid, Threonine, Serine, Glutamic Acid, Proline, Glycine, Alanine, Valine, Methionine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine, Phenylalanine, Cysteine, Hydrogenated Lecithin, Squalane, Glycerin, Ceramide 3, Cholesterol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Stearic Acid, Oleic Acid, Brassica Campestris (Rapeseed) Sterols, Beta-Glucan, Anthemis Nobilis Flower Extract, Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower/Leaf/Stem Extract, Vigna Radiata Seed Extract, Coix Lacryma-Jobi Ma-yuen Seed Extract, Panax Ginseng Root Extract, Punica Granatum Extract, Scrophularia Buergeriana Root Extract, Ganoderma Lucidum (Mushroom) Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Rhus Semialata Gall Extract, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Artemisia Vulgaris Extract, Fragaria Vesca (Strawberry) Fruit Extract, Cocos Nucifera (Coconut) Fruit Extract, Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract, Camellia Japonica Flower Extract, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Extract, Linaria Japonica Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Houttuynia Cordata Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Oldenlandia Diffusa Extract, Bambusa Textilis Stem Extract, Iris Ensata Extract, Vitis Vinifera (Grape) Fruit Water, Prunus Avium (Sweet Cherry) Fruit Extract, Morus Alba Root Extract, Coptis Japonica Root Extract, Acorus Calamus Root Extract, Mangifera Indica (Mango) Fruit Extract, Asarum Sieboldi Root Extract, Angelica Keiskei Leaf/Stem Extract, Psidium Guajava Fruit Extract, Juglans Regia (Walnut) Seed Extract, Prunus Persica (Peach) Fruit Extract, Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract, Cornus Officinalis Fruit Extract, Luffa Cylindrica Fruit Extract, Bletilla Striata Root Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Lycium Chinense Fruit Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Taraxacum Officinale (Dandelion) Rhizome/Root Extract, Cucurbita Pepo (Pumpkin) Fruit Extract, Salicornia Herbacea Extract, Litchi Chinensis Fruit Extract, Cnidium Officinale Root Extract, Oenanthe Javanica Extract, Nelumbo Nucifera Flower Extract, Hordeum Vulgare Leaf Extract, Lecithin, Polysorbate 20, Caprylic/Capric Triglyceride, Palmitoyl Pentapeptide-4, Sodium Ascorbyl Phosphate, Acetyl Hexapeptide-8, Copper Tripeptide-1, Echinacea Purpurea Extract, Bacillus/Soybean Ferment Extract, Perilla Ocymoides Leaf Extract, Talc, Triethoxycaprylylsilane, Xanthan Gum, Dimethicone, Adenosine, Methicone, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Tropolone, 1, 2-Hexanediol, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, Fragrance.

