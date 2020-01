Te płatki w kilka minut zlikwidują cienie pod oczami! Kosztują 4 zł i kupisz je w Rossmannie

fot. Materiały prasowe

Sińce i worki pod oczami to zmora wielu kobiet. Przyczyn ich powstawania może być kilka - od nieprzespanej nocy po złą pielęgnację. Najprostszym sposobem ich zakamuflowania jest użycie korektora pod oczy. Warto jednak zadbać o to, by nie były widoczne gdy jesteśmy bez makijażu.

Na ratunek przychodzą nam wtedy kremy pod oczy i, wspomniane wcześniej, maseczki w formie płacht.

Hydrożelowe płatki pod oczy Gold&Colagen Efektima w Rossmannie

Płatki marki Efektima mają złoty kolor i są wykonane z materiału żelowego. Doskonale przylegają do skóry i niemal natychmiast przynoszą uczucie ulgi delikatnie chłodząc skórę. W składzie, poza wspomnianym złotem i kolagenem, znajdziesz kwas hialuronowy, heparynę, witaminy B3, C i E oraz ekstrakt z owoców winogron.

Idealnie sprawdzą się przed wszystkimi ważnymi wyjściami - pozostawiają skórę rozjaśnioną, wygładzoną i wypoczętą. Po workach pod oczami nie ma nawet śladu!

Płatki nie zlikwidują cieni na stałe, ale po zastosowaniu efekt utrzymuje się kilka ładnych godzin. Warto powtarzać zabieg kiedy tylko mamy na to ochotę, zwłaszcza, że cena kusi.

Obecnie w drogeriach Rossmann kupisz je za 4,19 zł (poza promocją 5, 49 zł). Niedawno przeszły zmianę opakowania - ciemnoróżowe opakowanie zmieniło się na srebrne, ale nadal to ten sam produkt. Płatki dostępne są (poza opisywaną wersją) jeszcze w wersji z kwasem hialuronowym i winem, śluzem ślimaka i witaminą C oraz Black Detox.

Nasza rada: przed użyciem warto włożyć do lodówki na pół godziny. Efekt będzie jeszcze lepszy!

