Jak zdjąć hybrydę krok po kroku?

fot. Adobe Stock

Lakiery hybrydowe zrewolucjonizowały codzienny manicure. Miłośniczki hybrydy twierdzą, że ma same zalety - jest niezwykle trwała, nie niszczy paznokci a do tego pięknie się prezentuje. Nawet, jeśli regularnie chodzimy na manicure hybrydowy do kosmetyczki, to zdarza nam się ściągać go w domu samodzielnie. Jak poprawnie zdjąć hybrydę i nie zniszczyć przy tym paznokci?

Zdejmowanie hybrydy krok po kroku

Zacznij od zmatowienia płytki - użyj do tego pilniczka o gradacji 180 lub frezarki. Dzięki temu zetrzesz wierzchnią warstwę top coat'u, co ułatwi kolejne kroki zdejmowania hybrydy. Nasącz waciki acetonem, przyłóż do każdego paznokcia i owiń folią aluminiową. Możesz wykorzystać również specjalne folie do usuwania hybrydy lub zaciski przytrzymujące wacik. Po 10 minutach zdejmij folię. Teraz czas na odklejanie hybrydy. U metalowego lub drewnianego kopytka i ściągaj żyj do tegoi ściągaj lakier hybrydowy , który nadal jest przyklejony do płytki. Pamiętaj, żeby robić to bardzo delikatnie, bo łatwo o ich mechaniczne uszkodzenie. P o zdjęciu hybrydy warto posmarować paznokcie olejkiem i odżywką.

Pamiętaj! W żadnym wypadku nie zdzieraj na siłę lakieru rozpuszczonego przez aceton. Jeżeli hybryda nie odchodzi sama, to namoczenie acetonem trzeba powtórzyć.



fot. Adobe Stock

Zdejmowanie hybrydy za pomocą frezarki

Alternatywną formą ściągnięcia hybrydy jest usunięcie jej za pomocą frezarki. Manicurzystka dobiera odpowiednią głowicę frezarki i obroty tak, aby nie uszkodzić płytki paznokcia. W tej metodzie niezwykle istotna jest precyzja - ważne jest, żeby spiłować jedynie lakier, a nie płytkę, dlatego odradzamy stosowanie tej metody w domu.

Pielęgnacja po zdjęciu hybrydy

Po poprawnym zdjęciu hybrydy można wykonać ponownie hybrydowy manicure. Musisz jednak pamiętać, że aceton na pewno mocno wysuszył skórki. Warto więc zaopatrzeć się w specjalną odżywkę lub oliwkę do paznokci i skórek, która nie tylko intensywnie je nawilży, ale i wzmocni.

Więcej o hybrydowym manicure:

Ku przestrodze - zanim wybierzesz się na manicure za 30 zł

Hybryda w ciąży - jak ją wykonać by była bezpieczna?