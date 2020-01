Laminowanie włosów żelatyną w domu - efekty

fot. Adobe Stock

Laminowanie włosów to tani i skuteczny sposób na poprawienie ich stanu i wyglądu. Polega na pokryciu włosów roztworem z żelatyny, którego głównym zadaniem jest domknięcie łuski włosów, zapobieganie rozdwajaniu się końcówek, ogólne nawilżenie i odżywienie.

Laminowanie włosów żelatyną to proteinowy zabieg, który już po jednym zastosowaniu nadaje włosom blasku i wygładza je na całej długości. Co prawda, żelatyna nie wykazuje działania naprawczego i odbudowującego, ale potrafi zapobiegać odparowywaniu wilgoci z wnętrza włosa.

Zabieg może być wykonany na każdym rodzaju włosów, ale najlepiej sprawdza się na tych nisko i średnioporowatych. Nie wiesz jakie masz włosy? Wystarczy wykonać szybki test.

Do szklanki wody wrzuć włos zdjęty ze szczotki. Odczekaj 5-10 minut i sprawdź, jak się zachowa. Jeśli tonie - twoje włosy są wysokoporowate, jeśli zawisł pośrodku - masz włosy średnioporowate, jeśli pływa na powierzchni - masz włosy niskoporowate.

Zacznij od umycia włosów delikatnym szamponem (może być np. ten dla dzieci). Następnie na wilgotne włosy, pasmo po paśmie, nałóż wcześniej przygotowaną mieszankę - 1 łyżkę żelatyny rozpuść w 2-3 łyżkach gorącej wody z dodatkiem ulubionej odżywki.

Całość trzymaj na włosach mniej więcej 60 minut. Aby efekty były jeszcze bardziej spektakularne, załóż na włosy foliowy czepek, owiń ręcznikiem i ogrzej suszarką. Ciepłe powietrze spowoduje otwarcie się łusek, co żelatynie wniknąć do wnętrza pasm.

Uwaga! Po spłukaniu żelatyny i wysuszeniu włosów mogą być na początku nieco sztywne, dlatego zabieg laminowania warto łączyć z odżywczą maską lub z olejowaniem włosów.

Efekt jest niemal natychmiastowy - już po jednym zabiegu laminowania, włosy stają się nawilżone, odżywione i wygładzone. Zdecydowanie lepiej się układają, łatwiej rozczesują, są sypie i miękkie w dotyku.



We wszystkim należy zachować umiar. Nie zaleca się wykonywania zabiegu częściej niż co 2 tygodnie, chociażby z jednego prostego powodu - aby nie dopuścić do przeproteinowania włosów. Zbyt duża ilość protein spowoduje, że pasma staną się przesuszone, napuszone, kruche, łamliwe i będą szybko się elektryzować. Czyli dokładnie takie, jakie nie chciałybyśmy aby się stały.

Nasza rada: zabieg laminowania włosów dobrze jest łączyć z emolientami (składnikami o mocnym działaniu nawilżającym skórę), dlatego przynajmniej 2 razy w tygodniu staraj się nakładać odżywkę lub maskę do włosów.



