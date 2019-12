Modne fryzury jesień-zima 2019/2020 - 6 najważniejszych trendów

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Podobnie jak w przypadku trendów w makijażu i manicure, we fryzurach na jesień-zimę 2019/2020 liczy się przede wszystkim kobiecość. Projektanci i styliści fryzur są dla nas łaskawi - najważniejsze jest to, by podkreślić nasze atuty.

Posiadaczki długich włosów mogą zaszaleć z objętością - w tym sezonie fryzura może mieć rozmiar XXL. Miłośniczki ozdób i romantycznych upięć bedą zachwycone warkoczami z wplecionymi kolorowymi tasiemkami i apaszkami oraz bogato zdobionymi opaskami a wszystkie sportsmenki wysokimi kucykami związywanymi na czubku głowy brokatową gumką. Dla najodważniejszych - wszystkie włosy zebrane do tyłu i utrwalone żelem.

Długo nic nie zdetronizuje tego trendu. Odkąd opaski i spinki pojawiły się w większości sieciówek w niezliczonej liczbie wzorów i kolorów, kobiety się w nich zakochały.

Ich największa zaleta? Potrafią odmienić nasz look w kilka sekund - biały t-shirt i dżinsy noszone ze złotą opaską zyskują bardziej eleganckie oblicze, a wieczorowa sukienka zestawiona z półkoczkiem związanym szeroką wstążką, staje się bardziej casualowa.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE/od lewej: Versace, Dundas

To, że włosy są atrybutem kobiecości, wiemy wszystkie. Nie ma nic bardziej seksownego, niż pełna objętości fryzura. Tej jesieni koniecznie w wersji maxi. Do stylizacji przydadzą się lakiery, pianki i sól morska.

Do łask wróci tapirowanie, tak popularne za czasów naszych babć - spokojnie, teraz unosimy tylko pojedyncze kosmyki. Naszym celem ma być kontrolowany miszmasz - nie powinno być idealnie (dla wzmocnienia i urozmaicenia efektu możecie kilka pasm włosów zakręcić prostownicą).

fot. ImaxTree/AgencjaFREE/od lewej: Bora Aksu, Blumarine

Najczęściej kojarzą się z wiosną, ale właściwie dlaczego mamy ich nie nosić jesienią? Dobrze będą komponowały się w stylizacjach w zgaszonych, przybrudzonych kolorach i kwiatowych wzorach, które są jednym z wiodących trendów na jesień-zimę 2019/2020.

To, jakiego warkocza zapleciesz, zależy tylko od ciebie, bo dozwolone są wszystkie wersje - od tych romantycznych, plecionych wokół głowy, przez te klasyczne wiązane z boku aż po cienkie, ciasno plecione w bokserskim stylu.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE/od lewej: Einer, Ralph e Russo

Wysoko zawiązany koński ogon wraca do łask. Jest wygodny i dodaje sportowego szyku. Do tego odsłania szyję i sprawia, że wyglądamy bardziej smukło. Noś go od rana do wieczora - to świetna fryzura na co dzień! W ciągu dnia możesz urozmaicić go błyszczącą gumką (jak u Byblos), a po zmroku masywnymi kolczykami - dodasz mu wtedy eleganckiego charakteru.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE/od lewej: Gaultier, Byblos

Absolutna nowość w jesienno-zimowych trendach - włosy zaczesane do tyłu i utrwalone żelem. Propozycja nieco męska, więc tylko dla świadomych swojej kobiecości dziewczyn. Pasuje do eleganckiego garnituru (marynarkę noście na gołe ciało) i złotej biżuterii (najlepiej kilku długich łańcuszków).

Dobrze gra z oszczędnym makijażem - ciemną, niezbyt idealną kreską na górnej powiece i ustami w kolorze nude.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE/od lewej: Charlier, Roberto Cavalli 6. Przedziałek na środku Uwaga - to trend zarezerwowany tylko dla dziewczyn o możliwie symetrycznych, regularnych rysach (niestety, podkreśla mankamenty urody). Jeśli należysz do tych, które mogą sobie na niego pozwolić - nie rezygnuj z niego zbyt łatwo - modny będzie jeszcze przez kilka kolejnych sezonów. Przedziałek nie musi być idealnie wyznaczony, zerknij na zdjęcie z pokazu Akris - całość jest nieco zmierzwiona, przez co wygląda bardziej naturalnie. fot. ImaxTree/AgencjaFREE/od lewej: Akris, Adeam

